Pilar Alegría tira de núcleo duro y Jesús Morales y María Ariño serán portavoces adjuntos del PSOE en las Cortes de Aragón

Pilar Alegría sigue tirando de núcleo duro para las nuevas responsabilidades en esta nueva legislatura en Aragón. Jesús Morales, alcalde de Quinto y portavoz de la Ejecutiva del PSOE Aragón, y María Ariño, alcaldesa de Mas de las Matas y secretaria de Organización en el PSOE de Teruel, ocuparán las portavocías adjuntas primera y segunda, respectivamente, en el grupo parlamentario del PSOE en esta XII legislatura.

Según confirmaron fuentes socialistas, los dos alcaldes son los elegidos por Alegría, que ejercerá la portavocía del partido en las Cortes, tal y como estaba previsto.

Morales y Ariño son dos de los alcaldes que acompañaron a Pilar Alegría a registrar su candidatura a la Secretaría general del PSOE en Aragón, en diciembre de 2024, cuando buena parte del partido seguía siendo lambanista. Forman parte de su núcleo duro desde el inicio, incluso desde antes de que el proyecto de Alegría para el PSOE Aragón cobrara forma realmente.

Con este movimiento, Alegría alinea en los puestos de mayor relevancia a quienes le han apoyado en su camino hacia el liderazgo del PSOE. Con el paso del exportavoz Fernando Sabés como vicepresidente segundo de la Mesa de las Cortes, y la elección de Beatriz Sánchez -hija de Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la DPZ- para la secretaría segunda de la Mesa, se cierra el círculo de los equilibrios territoriales de las tres provincias y de esos apoyos que fueron claves en la conformación del proyecto alegrista.

En una época de vacas flacas para el partido, con solo 18 diputados y en la oposición, el reparto de puestos de relevancia es, si cabe, más importante todavía. Queda por desvelar quién será el elegido para el senador autonómico que le corresponde al PSOE como segunda fuerza más votada en las Cortes, puesto que actualmente ocupa la turolense Mayte Pérez.