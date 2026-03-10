Los vinos de la DO Cariñena conquistan 16 medallas en el concurso internacional Mundus Vini

Los vinos de la Denominación de Origen Cariñena han conseguido una medalla de Gran Oro, diez medallas de Oro y cinco medallas de Plata en la edición 2026 del concurso internacional Mundus Vini Grand International Wine Award, celebrada en Neustadt an der Weinstraße (Alemania). Casi 5.500 vinos de todo el mundo han competido en esta edición, que ha reconocido entre los mejores a 16 propuestas de tres bodegas de la D.O. Cariñena: Bodegas Care, Bodegas San Valero y Grandes Vinos.

En el certamen, un jurado de expertos compuesto por enólogos, sumilleres y periodistas especializados cató a ciegas los vinos procedentes de todo el mundo para reconocer a los mejores de la edición de primavera del prestigioso certamen organizado por la editorial Meininger. La entrega de medallas se celebrará dentro de los actos de ProWein 2026, la feria del vino más importante del mundo, en Düsseldorf del 15 al 17 de marzo. La ceremonia pondrá a los ganadores en el centro de la atención del mundo del vino.

El jurado ha otorgado el máximo reconocimiento de la medalla de Gran Oro a Care Finca Bancales 2022, de Bodegas Care, una calificación que solo han logrado en esta ocasión 46 vinos participantes (seis de España). Esta puntuación le ha sumado también el premio “Best of show Cariñena”.

Bodegas Care ha conseguido también cinco medallas de Oro con Care Cariñena Nativa 2023, Care Finca Marimú 2023, Care Garnacha Blanca Nativa 2025, Care XCLNT Blanco 2022 y Care XCLNT Tinto 2022. Grandes Vinos ha obtenido otros cuatro oros con El Circo Acróbata Garnacha 2025, Geraldino Crianza 2023, Monasterio de las Viñas Crianza 2023 y Monasterio de las Viñas Reserva 2022. El mismo galardón ha logrado Bodegas San Valero con Particular Chardonnay 2025.

En la categoría de medallas de Plata, las tres bodegas han sumado cinco nuevos galardones. Bodegas Care, uno con Care Solidarity Rosé 2025; Grandes Vinos, tres con El Circo Garnacha Blanca 2025, El Circo Tempranillo 2025 y Geraldino Reserva 2022; y Bodegas San Valero, uno con Particular Garnacha 2025.

El medallero ha mostrado tanto la calidad como la diversidad de la producción de la D.O. Cariñena, con premios para vinos tintos, blancos y rosados; jóvenes y de barrica; y elaborados con distintas variedades de uva, entre las que destacan la garnacha y la cariñena.

Este nuevo reconocimiento internacional a la calidad de los Vinos que Nacen de las Piedras, lema con el que se conoce toda la producción de la mayor y más antigua denominación de Aragón, se suma también a los éxitos de la Denominación de Origen en las anteriores ediciones de Mundus Vini y de otros certámenes internacionales.