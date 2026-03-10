Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zaragoza recupera el AVE directo a Sevilla dos meses después de la tragedia de Adamuz

Renfe confirma una "recuperación inicial del servicio" que permite rehabilitar un trayecto de ida y otro de vuelta sin necesidad de transbordo en Madrid ni cambio de tren

Varias personas esperando a su tren en la Estación Delicias en una imagen de archivo

Laura Carnicero

Laura Carnicero

Zaragoza

Zaragoza ha recuperado su conexión directa con Sevilla a través de trenes de alta velocidad dos meses después de que la tragedia ferroviaria en Adamuz pusiera patas arriba el transporte por tren en todo el país. Según han confirmado fuentes de Renfe a EL PERIÓDICO, esta semana se ha recuperado un trayecto de ida y otro de vuelta de la línea Barcelona-Zaragoza-Sevilla, lo que supone en la práctica que los viajeros de la Alta Velocidad Española podrán ya llegar hasta Andalucía sin hacer transbordos ni cambios de tren en Madrid.

Así, dos meses después de la tragedia ferroviaria empieza una "recuperación inicial del servicio", que se prevé que se siga retomando paulatinamente. El cierre de la línea férrea en Málaga impide, todavía, recuperar este servicio y también parte del resto de conexiones.

Según han indicado desde Renfe, se ha retomado la actividad con dos trenes diarios (uno de ida y otro de vuelta) que permiten la conexión directa entre Zaragoza, Córdoba y Sevilla.

En concreto, se trata de los trenes que parten a las 10.22 horas de la estación Zaragoza Delicias y que paran en Ciudad Real-Puertollano, Córdoba y Sevilla. De vuelta, Renfe ha rehabilitado el tren que sale de Sevilla a las 16.17 horas, con paradas en Córdoba, Puertollano y Zaragoza, en la línea que continúa después hasta Barcelona, con paradas en Lleida y Tarragona.

Renfe lleva semanas trabajando en una "reorganización operativa" que ha permitido finalmente recuperar esta esperada conexión directa con el sur de España, aunque en todo este tiempo se habían mantenido una decena de trayectos entre Zaragoza y las capitales andaluzas con paradas y cambios de trenes en Madrid.

