Dos zaragozanas, atrapadas en la India por la guerra de Irán: "Se nos está acabando la medicación y no podemos costear lo que vale aquí"

Merche y Belén apuntaron la India como destino vacacional hace tiempo. Estas dos zaragozanas, que acostumbran a hacer un viaje de amigas una vez al año, cuando el calendario laboral se lo permite, volaron desde Madrid el pasado 25 de febrero. Su vuelta estaba programada para el pasado martes, 3 de marzo, pero su avión fue cancelado, como tantos otros, tras los ataques de EEUU e Israel a Irán el pasado 28 de febrero. En su ruta de regreso, al igual que ya hicieron en la ida, debían hacer escala en Dubái, pero Etihad Airways se vio obligada a reprogramar el vuelo.

En teoría, para este pasado domingo, pero el sábado de madrugada Merche y Belén recibieron un nuevo mensaje: la compañía emiratí no solo volvía a cancelar su regreso, sino que lo hacía definitivamente, reembolsando el dinero a los clientes pero desentendiéndose por completo del resto. Desde entonces, ambas se encuentran atrapadas en Nueva Delhi, asumiendo una serie de gastos extra personales y laborales, ya que debían haberse reincorporado a sus puestos de trabajo el día 6 y este martes acaban los cuatro días que tienen reconocidos por una emergencia de este tipo. El resto de días hasta que consigan volver, probablemente, lo asumirán con jornadas de sus vacaciones.

Pero esa no es ahora su mayor preocupación. Las dos zaragozanas llevan días buscando una solución que no es sencilla, pese a haberse puesto en contacto y rellenado un formulario para la Embajada de España, y el tiempo apremia, no solo por lo económico. "Las dos tenemos medicación, en el caso de mi amiga de un tratamiento oncológico en pastillas, y siempre que vas de viaje no vas con lo justo, pero pasan los días y se nos va acabando", cuenta Merche, vía telefónica, desde Nueva Delhi.

"En mi caso son para la tensión y son más comunes, pero las pastillas de mi amiga son mucho más específicas y a ver cómo lo explicamos en inglés en los hospitales de aquí", añade la zaragozana. Su amiga Belén, a su lado, apostilla que el coste del tratamiento es muy elevado, "de unos 2.500 euros", que en España cubre la Seguridad Social, no así en la India. "Se nos está acabando la medicación y no podemos costear lo que vale aquí", insiste.

"Está todo muy parado"

Mientras, estas dos amigas zaragozanas intentan distraerse viendo nuevos rinconces de la ciudad hasta que consigan una alternativa que no está siendo sencilla de encontrar. "El otro día coincidimos en el hotel con un equipo de fútbol de aquí, que tenía jugadores españoles que regresaban esta semana. Nos dijeron que habían comprado los vuelos hacía nada, con una compañía europea, y no habían tenido problema. Pero Etihad se ha desentendido y no tenemos alternativa, y no lo entendemos porque hay alternativas de vuelo, conectando con Europa o África", lamentan.

"Lo peor es la incertidumbre, son ya muchos días y están siendo momentos con mucha angustia. Tanto nuestra como de nuestros familiares", explica Belén, que además subraya que, pese a sus intentos por encontrar un vuelo de vuelta, "está todo muy parado". "No tenemos ni idea de cuándo vamos a poder regresar", concluye Merche por su parte. Por el momento, ambas permanecen en el hotel y esperan una respuesta de la embajada, que tiene un listado de personas en su misma situación, aunque no descartan tener que acudir a ella para solicitar un traductor o algún tipo de ayuda si se acaban sus medicaciones y finalmente se ven obligadas a acudir a un centro médico local.