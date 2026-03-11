Ana, paciente de cáncer de colon, se hizo la prueba sin síntomas y le detectaron un tumor: “Si no llega a ser por el cribado, no estaría aquí”

Ana Larena tenía 63 años y seguía trabajando cuando recibió en su domicilio la notificación para participar en el programa de cribado de cáncer de colon. No tenía molestias ni síntomas, pero accedió a hacerse la prueba. Esta decisión, según cuenta hoy, le salvó la vida hace ya nueve años. “Cuando me llegó la carta, hice lo que hago siempre: hacerme todas las pruebas que me mandan”, recuerda. El test de sangre oculta en heces detectó una anomalía y pocos días después fue citada para una colonoscopia. Allí llegó el diagnóstico. “En la colonoscopia vieron el tumor, a unos 16 centímetros del ano. Me dijeron que tenían que operarme porque no sabían hasta dónde podía llegar”, recuerda.

Hasta ese momento, su vida transcurría con normalidad. No había señales de alarma que le hicieran sospechar de padecer la enfermedad. Por eso insiste en la importancia de participar en el cribado cuando llega la notificación. “Yo no tenía ningún síntoma. Si no me llegan a hacer esa prueba porque me llamaron del cribado, me habría muerto y nadie habría sabido ni de qué”, asegura.

Recibir la noticia no fue fácil. Ana ya había vivido de cerca lo que supone padecer un cáncer. Su marido, ya fallecido, sufrió esta enfermedad. Cuando le llegó el turno a ella, decidió afrontar la situación con determinación. “Te quedas muy impactada, claro. Pero cuando te pasa algo así tienes que luchar. No puedes hundirte”, afirma.

Los médicos le explicaron entonces hasta qué punto había sido decisiva la detección temprana. “Me dijeron que si no me operaban, en un mes se me habría cerrado completamente el intestino y ni siquiera habrían sabido por qué”, relata. La operación llegó a tiempo y el tratamiento funcionó. Han pasado ya cerca de diez años desde aquel diagnóstico y hoy Ana hace vida completamente normal.

Durante este tiempo ha seguido controles médicos periódicos y colonoscopias de seguimiento. En alguna revisión detectaron pólipos que pudieron eliminarse sin mayores complicaciones. “Ahora está todo bien. Me han hecho revisiones cada cierto tiempo y sigo con mi vida normal”, explica.

Vencer el miedo a la prueba

Uno de los problemas con los que se encuentran los profesionales es la baja participación en el programa de cribado. Muchas personas dudan en hacerse la prueba por miedo. Ana entiende el temor, pero no lo comparte y anima a la gente a participar: “A mucha gente le da miedo hacerse la prueba, pero ese miedo no tiene sentido. Si no tienes nada, no te van a encontrar nada”, dice con claridad. Y si aparece algún problema, añade, lo importante es detectarlo cuanto antes: “Si lo coges muy tarde tienes menos posibilidades. Es mejor que te lo detecten pronto”.

Por eso, cada vez que tiene ocasión anima a su entorno a participar en el cribado. “A familiares, amigos… a todo el mundo les digo que se hagan las pruebas que les manden. Si sale algo, se trata. Pero si no te miran, no lo pueden detectar”, señala.

Ana mantiene hoy su vinculación con la Asociación Española contra el Cáncer y colabora cuando se lo piden para contar su experiencia. “Si puedo ayudar a que la gente se anime a hacerse la prueba, yo lo cuento sin problema”, reconoce. Su mensaje es sencillo y rotundo: participar en el cribado puede marcar la diferencia. “Yo lo tengo muy claro. Si no llega a ser por aquella carta del cribado, probablemente no estaría aquí para contarlo”, termina.