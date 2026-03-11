El aragonés Juan José Rodilla, número 1.012 en el mir entre más de 15.000 aspirantes: "Lo mismo esperaba ser el 200 que el 7.000"

Juan José Rodilla Navarro ya conoce con certeza su orden en la adjudicación de plazas de médico interno residente (mir). El joven turolense, de 24 años, ha obtenido el puesto 1.012 entre los 15.092 aspirantes que se presentaron al examen el 24 de enero. Así figura en los resultados definitivos de las pruebas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), que estaba previsto que el Ministerio de Sanidad publicara a finales de marzo pero que finalmente compartió este martes. Juanjo está satisfecho. "Salí del mir con sensaciones raras. Lo mismo esperaba ser el 200 que el 7.000", apunta.

Juanjo había estado pendiente de la publicación de los resultados desde que hicieran el examen a finales de enero. El joven explica que estaba previsto que los provisionales salieran el 24 de febrero, pero se retrasaron unos días. "No lo miraba todos los días, pero quería que salieran cuanto antes", comparte. Aclara que no sentía tantos "nervios" porque desde la academia ya habían hecho una estimación del orden y la previsión era que obtendría "una buena puntuación".

En los resultados provisionales quedó el número 1.009, y en los definitivos, que salieron publicados este miércoles, el 1.012. "Son tres puestos, que no es nada en el mir", indica el joven, que todavía tiene que decidir por qué especialidad se decantará en la adjudicación de plazas. Entre sus preferidas hay algunas como Traumatología, Radiología u Oftalmología, aunque su prioridad es quedarse en Valencia. Es allí donde estudió y donde ahora tiene sus círculos personales, por lo que la ubicación será su criterio principal a la hora de escoger puesto.

También fue en Valencia donde preparó el examen mir, ya que estudió la carrera de Medicina en la comunidad vecina. Ahora, el futuro médico echa la vista atrás y recuerda cómo preparó el examen. "Empecé la segunda vuelta en verano, en julio o agosto, con mucha calma, porque así es como lo llevan las academias. Es lo que me recomendaron para no acabar muy quemado", explica. Estudiaba tres o cuatro horas por la tarde. "Ahí iba muy bien", detalla.

En septiembre comenzó a estudiar por la mañana y por la tarde, una rutina que mantuvo hasta enero, cuando hizo el examen. Juanjo cuenta que hasta octubre fue "todo bien", y a partir de noviembre "un poco peor". "Son muchos meses de estudio y estás cansado. En diciembre ya era como, si me ponen mañana el examen, mañana lo hago. Lo único que quieres es dejar de estudiar después de varios meses en los que estás con los libros 10 o 12 horas al día", comparte, y añade: "Si no consigues encontrar el equilibrio entre hacer ejercicio, ver a los amigos y estudiar, se pasa un poco mal".

Fue compaginar el estudio con otras actividades el mayor al que se tuvo que enfrentar durante la recta final de la preparación. "Llegaba a casa a las 10 o 12 horas de estudiar y lo último que me apetecía era ir al gimnasio", expresa el joven, que apunta a la importancia de "hacer deporte en ese momento para desestresarse" y lamenta no haberlo podido compaginar todo.

Ahora, ya superada la prueba, Juanjo ha recuperado la rutina y su siguiente paso académico será la adjudicación de plazas mir, prevista para final de abril o principios de mayo. Se estima que los residentes se incorporen a su puesto durante la primera quincena de junio, pero deberán haber superado antes un reconocimiento médico obligatorio que llevará a cabo el Servicio Prevención de Riesgos Laborales del centro al que vayan a incorporarse.