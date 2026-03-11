La Audiencia Nacional se inhibe en el conflicto por el ‘contact center’ de WiZink en Zaragoza

El conflicto laboral abierto por el cierre del servicio de atención al cliente de WiZink en Zaragoza ha dado un giro judicial. La Audiencia Nacional se ha declarado no competente para conocer la demanda de conflicto colectivo sobre la subrogación de la plantilla, formada por 121 trabajadores, una decisión que prolonga la incertidumbre y el limbo laboral de este colectivo, que se ha quedado sin trabajo pero sin haber percibido siquiera una indemnización por despido.

El procedimiento había sido impulsado por Zelenza CEX, la empresa que hasta el 31 de enero prestaba el servicio de atención al cliente del banco digital desde la capital aragonesa. La compañía reclamaba que la nueva adjudicataria del contrato, la empreas Marktel, asumiera a los trabajadores al entender que existe continuidad real del servicio (mismos usuarios, procedimientos, estándares y protocolos), aunque ahora se presta fuera de España, desde Elvas (Portugal).

Con ese argumento, la empresa considera aplicable el artículo 20 del III Convenio colectivo estatal del sector de contact center, además de la normativa general del Estatuto de los Trabajadores sobre sucesión y garantías laborales. A ello añade la posible incidencia de una directiva europea sobre mantenimiento de derechos en supuestos de transmisión o continuidad de actividad, especialmente cuando el negocio y la clientela siguen siendo los mismos, según alegan desde Zelenza.

La decisión de la Audiencia Nacional fue notificada el pasado viernes a las partes implicadas. Fuentes de Zelenza explicaron a este diario que están evaluando ahora los siguientes pasos jurídicos. Entre las opciones sobre la mesa figura recurrir la decisión sobre la competencia del tribunal o aceptar el cambio de jurisdicción para que el caso sea tramitado en Zaragoza.

Si no se modifica el criterio, el conflicto será abordado por la Audiencia Provincial de Zaragoza, que asumiría el procedimiento relacionado con la obligación o no de subrogar a la plantilla tras el cambio de adjudicatario del servicio.

Un conflicto con 121 trabajadores afectados

El litigio tiene su origen en la decisión de WiZink de trasladar a Portugal su servicio de atención al cliente tras finalizar el contrato con Zelenza. El trabajo fue adjudicado a Marktel, que presta el servicio desde su filial en la localidad portuguesa de Elvas, situada a escasos kilómetros de la frontera española, una deslocalización que a ojos de los sindicatos se ha realizado para abaratar costes laborales.

La operación supuso el cierre del contact center que funcionaba en el complejo empresarial de la Expo en Zaragoza y dejó en el aire el futuro laboral de 121 trabajadores, una plantilla mayoritariamente femenina y con una elevada presencia de personas de más de 45 años, muchos de ellos con más de una década de antigüedad en el servicio.

La plantilla fue dada de baja en la Seguridad Social tras el fin del contrato, pero sin despido formal ni subrogación por parte de la nueva adjudicataria, una situación que los representantes sindicales han denunciado como un caso de “despidos encubiertos”.

Búsqueda de apoyo político

En paralelo al frente judicial, el comité de empresa trata de recabar respaldo institucional para el colectivo afectado. Los representantes de los trabajadores tienen previsto registrar el próximo jueves un escrito en las Cortes de Aragón con el objetivo de que la cámara apruebe una declaración institucional de apoyo a la plantilla.

El comité ha mantenido reuniones con distintos grupos parlamentarios y espera que representantes de varias formaciones participen en el acto para visibilizar el respaldo político a los trabajadores afectados por el cierre del centro.

Los representantes de los trabajadores también mantuvieron un encuentra hace una semana con la vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, así como el director general de Tabajo de la DGA, Jesús Divassón, y el delegado territorial de la Inspección de Trabajo en la comunidad, Román Garcia. para dar a conocer su delicada su situación.

Mientras se despeja el recorrido judicial del caso, la plantilla continúa a la espera de una solución que permita clarificar su situación laboral tras la desaparición del servicio en Zaragoza.