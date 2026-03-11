bonÀrea traslada su tienda de un pueblo de Huesca para ampliar su gama de productos y superficie
Con este traslado, la tienda triplicará sus metros cuadrados para adaptarse a las nuevas necesidades del municipio
BonÀrea Agrupa, el grupo agroalimentario líder con un modelo único en el mundo que permite una integración vertical completa sin intermediarios, ha anunciado el traslado de su tienda en Zaidín a la Avenida San Antonio Abad, 35, ubicada a tan solo dos minutos a pie del anterior establecimiento, situado en la calle San Juan Bautista, 8. Después de 14 años acompañando a los vecinos de este pueblo de Huesca, la tienda se reubicará para ofrecer un espacio más amplio y funcional, pensado para adaptarse a las nuevas necesidades del municipio y su población.
El nuevo establecimiento supone un importante salto cualitativo en superficie y en la presentación del establecimiento. La tienda contará con aproximadamente 1.650 productos (frente a los 1.400 anteriores) y una superficie de venta de 182,32 m² (antes 67,50 m²), lo que permitirá mejorar la experiencia de compra y ampliar la exposición de producto. El nuevo espacio facilita una distribución más cómoda y una mejor visibilidad de la gama, especialmente en las secciones de productos secos y refrigerados, ofreciendo un entorno renovado y más moderno.
Con esta reapertura, bonÀrea refuerza su compromiso con el entorno rural y con el municipio de Zaidín, una población de menos de 2.000 habitantes. Este establecimiento es la única tienda de la compañía en la localidad y forma parte de la red de 3 tiendas en la comarca del Bajo Cinca, junto a Fraga y Mequinenza, y de las 15 que bonÀrea tiene en la provincia de Huesca.
En palabras de Joan Perella, responsable de Expansión y Obras de tiendas de bonÀrea, “este traslado nos permite ofrecer a los vecinos de Zaidín un espacio más amplio y adaptado a sus necesidades actuales, con una gama de productos más completa y una mejor experiencia de compra. Seguimos apostando por el territorio y por acercar productos de calidad, directos del campo, a poblaciones rurales donde el comercio de proximidad es esencial para la comunidad.”
Con la reubicación, el nuevo establecimiento contará con 2 nuevos trabajadores, hasta un total de 6, y el horario comercial será de lunes a sábado de 9 a 21h, domingos y festivos de 9 a 14h, ampliando así el horario actual que cerraba al mediodía.
