Los centros de datos disparan un 7% el consumo eléctrico de Aragón: el mayor aumento de toda España

Aragón volvió a marcar en 2025 una singularidad en el mapa energético español. La comunidad registró el mayor incremento de demanda eléctrica de todo el país, con una subida del 7,2%, más del doble que la media nacional, que se situó en el 2,8%. El consumo total alcanzó los 10.659 gigavatios hora (GWh), según el Informe del sistema eléctrico español 2025 presentado este miércoles por Red Eléctrica, la empresa del grupo Redeia encargada de operar la red de transporte.

El salto aragonés no solo encabeza el ranking autonómico, sino que amplía la brecha con el conjunto del país. Si se incluyen los datos de autoconsumo, la demanda española aumentó un 3,7%, aún muy lejos del crecimiento registrado en Aragón.

Aunque el balance de Red Eléctrica no entra en las causas de este comportamiento diferencial, fuentes del sector energético apuntan con claridad a un factor principal: el despliegue de los centros de datos. Estas instalaciones, que consumen grandes cantidades de electricidad de forma constante --las 24 horas del día y los 365 días del año-- han comenzado a dejar una huella visible en el balance eléctrico aragonés.

Los expertos sitúan en ese fenómeno el origen del cambio de tendencia que vive la comunidad, donde el consumo lleva dos años consecutivos creciendo con intensidad y donde ya operan tres complejos de Amazon Web Services (AWS) en Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y Huesca. Estas instalaciones iniciaron su actividad hace tres años con el objetivo técnico de alcanzar los 300 megavatios (MW) de potencia conjunta a largo plazo, una meta que han ido escalando de forma progresiva desde su apertura para responder a la creciente demanda de servicios en la nube e inteligencia artificial.

Un cambio estructural en la demanda

El crecimiento del consumo confirma el cambio estructural que empieza a producirse en el sistema eléctrico aragonés. Durante años, la comunidad se caracterizó por ser una gran exportadora de electricidad, gracias al fuerte despliegue de parques eólicos y plantas solares. Sin embargo, el fuerte aumento de la demanda interna que generan sobre todo los centros de datos está reduciendo progresivamente ese excedente.

En 2025 Aragón continuó generando mucha más electricidad de la que consume, pero el peso del consumo interno gana terreno año tras año. El auge de los centros de datos y otros desarrollos industriales apunta a consolidar esta tendencia en los próximos ejercicios.

Liderazgo renovable

Mientras la demanda crece con fuerza, Aragón mantiene su perfil como potencia renovable. La comunidad produjo 18.531 GWh de electricidad renovable en 2025, lo que representa el 82,4% de su mix de generación si se incluyen los datos de autoconsumo, según los datos de Red Eléctrica. Ese porcentaje le sitúa como la tercera comunidad con mayor cuota renovable de España.

Dentro del mix eléctrico regional, la energía eólica sigue siendo la gran protagonista, al aportar el 48,1% de toda la electricidad generada. Además, Aragón fue en 2025 la segunda comunidad con mayor producción eólica del país, con 11.068 GWh.

La solar fotovoltaica se consolidó como la segunda fuente de generación con el 20,7% del total, tras crecer un 7,1% respecto al año anterior. La hidráulica aportó el 13,4%. Este reparto convierte al sistema aragonés en uno de los pocos del país donde tres tecnologías renovables lideran simultáneamente el mix eléctrico.

Más potencia verde

El sistema energético de la comunidad siguió ampliando además su capacidad de generación. Durante 2025 se incorporaron 1.064 megavatios (MW) nuevos de potencia renovable, de los que 708,7 MW correspondieron a instalaciones fotovoltaicas y 356,9 MW a parques eólicos. Con estas incorporaciones, la potencia renovable pasó de representar el 80,9% del total en 2024 al 82,5% a cierre de 2025.

En paralelo, el autoconsumo también continúa ganando peso. Las instalaciones de este tipo suman 482,8 MW de potencia, principalmente fotovoltaica, y generaron 1.129 GWh durante el año.

Un sistema eléctrico en expansión

A escala nacional, el sistema eléctrico español también cerró 2025 con crecimiento en prácticamente todos sus indicadores. La producción eléctrica aumentó un 3,7%, mientras que la potencia instalada alcanzó los 142,5 gigavatios (GW), tras sumar 10 GW nuevos de renovables, principalmente solares.

Las energías renovables generaron el 55,5% de la electricidad en España, porcentaje que se eleva al 56,6% si se incorpora la producción procedente del autoconsumo.