La clínica dental cerrada en Zaragoza que ha dejado a 700 clientes afectados, investigada por estafa en Cataluña y asegura que todo es "un incidente puntual"

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación a una clínica dental ubicada en l'Hospitalet del Llobregat (Barcelona) tras la que está Oral Studio, la misma empresa que ha dejado en Zaragoza a más de 700 clientes sin finalizar el tratamiento al que se estaban sometiendo. En el caso del establecimiento en Cataluña, está acusada de estafar a cientos de pacientes tras cerrar repentinamente sin acabar tratamientos ya pagados, al igual que hizo en su céntrica tienda zaragozana de la calle San Miguel.

Así lo ha avanzado este miércoles TV3 y han confirmado fuentes policiales a la Agencia Efe, que ha publicado que la investigación se ha abierto a raíz de las denuncias que han interpuesto a los Mossos los pacientes de la clínica, que cerró por falta de suministro, según la versión que dio a sus clientes y que ha recogido el cuerpo policial. Habría alrededor de 400 afectados, algunos de los cuales pagaron más de 10.000 euros por los tratamientos todavía incompletos, han declarado los pacientes entrevistados por TV3.

Según las denuncias, que los Mossos esperan que vayan aumentando durante los próximos días, una segunda clínica dental habría comprado la que cerró por falta de suministro y, mientras no la reabre, habría derivado a sus pacientes a otro de sus establecimientos, ubicado cerca de la clínica original. Aunque desde la firma no se reconoce que haya delito alguno, más bien lo considera un problema a solucionar. “Vamos a seguir trabajando como venimos trabajando en los últimos años para dar la mejor atención. Esto ha sido un incidente puntual que se está subsanando de la mejor manera que podemos”, ha asegurado el director ejecutivo de la empresa dental Oral Studio, Juan José Ampuero, a TV3.

Los usuarios, sin embargo, se quejan de que la clínica compradora debe asumir ahora el doble de trabajo y que como consecuencia sus citas se han retrasado considerablemente, o incluso no se están llegando a reprogramar, según han explicado fuentes policiales a EFE. Las denuncias que han puesto los pacientes a Mossos ya han sido trasladadas al juzgado, ha confirmado el cuerpo policial, que todavía desconoce la cantidad de dinero supuestamente estafada.

El pasado 6 de marzo la Guardia Civil cerró en Zaragoza una clínica dental de la cadena Oral Studio, que también tiene sedes en Barcelona, Alicante, Girona y otros puntos del país, por presuntos incumplimientos administrativos y de salud pública. Ese cierre ha dejado alrededor de 700 clientes afectados en la capital aragonesa, aseguró a Efe uno de ellos, quien añadió que eran miles los perjudicados en el conjunto del país, muchos de ellos con tratamientos de implantología sin terminar y con el pago hecho por adelantado.

La captación de clientes se llevaba a cabo mediante ofertas con precios muy baratos y los responsables del centro exigían el compromiso de los interesados en el pago por adelantado de los servicios, detalló el mismo paciente. Mientras, los Mossos d'Esquadra no tenían constancia del cierre de dicha clínica por parte de la Guardia Civil ni habían abierto, hasta el momento, investigaciones a las consultas dentales que la cadena tiene en Cataluña.