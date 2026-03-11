La escuela pública de Aragón continúa con las protestas contra la concertación del Bachillerato: "¡Basta de recortes!"

La escuela pública de Aragón mantiene la presión. Alumnos y profesores se han vuelto a concentrar a las puertas de sus centros educativos este miércoles, 11 de marzo, para rechazar la "privatización" de la educación, en concreto la concertación de 0 a 3 años y Bachillerato (etapas no obligatorias) impulsada por el Gobierno de Jorge Azcón. A primera hora de la mañana lo han hecho colegios como el Jerónimo Zurita de Zaragoza, al que a las 11.00 horas se han sumado institutos como el Luis Buñuel, que desde la Almozara ha recordado el lema "Dinero público para la escuela pública" y a ello ha sumado un "¡No a los recortes!". Esta protesta es ya la segunda de este mes de marzo.

Concentración en el CP Jerónimo Zurita de Zaragoza en defensa de la escuela pública este miércoles. / Servicio Especial

La próxima semana se repetirán las protestas en los colegios e institutos públicos de Aragón, y el 10 de abril la comunidad celebrará la "fiesta de la escuela pública", un evento en el que los centros podrán compartir sus trabajos y sus singularidades. Según informaron los convocantes, que son los sindicatos CSIF, CGT, CCOO, Stea-i, UGT y ANPE; los partidos políticos PSOE, CHA, IU, Podemos, ZEC, Movimiento Sumar y PCE; y las asociaciones Adizar, Aedipa, Fadea, FABZ y Fapar, será una jornada "lúdica, con actividades y actuaciones diversas". El fin es visibilizar los valores de la educación pública y promover un evento de convivencia y cohesión.

Los propulsores de todas las acciones indicaron que el objetivo de las mismas es "defender la educación pública y visibilizar los valores que se trabajan en la misma como señas de identidad de una escuela de calidad, inclusiva, participativa, plural, aconfesional, próxima y gratuita".

Con estas protestas continúan las movilizaciones que comenzaron en el mes de noviembre por las mismas razones y que terminaron con una gran manifestación que recorrió las calles del centro de Zaragoza. A ella se sumó una huelga de tres días convocada por CGT en enero, con el Ejecutivo aragonés ya en funciones. Tras los paros, la Federación de Enseñanza del sindicato se reunió con el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón para abordar las reivindicaciones que hicieron durante los mismos, que incluyeron un rechazo a la concertación y también la exigencia de mejoras en las infraestructuras. Las partes acercaron posturas en este punto y, de un tiempo a esta parte, la consejería trabaja en mejorar las carencias que presentan los centros públicos, que aseguran que son consecuencia de una falta de mantenimiento que llega de muchos años atrás.

Desde Educación aseguraron a CGT que el Gobierno de Jorge Azcón ha incrementado los fondos destinados a ambos tipos de centros y que, a su juicio, "no se puede sostener que se haya reducido la financiación de la enseñanza pública para aumentar la de los centros privados". La consejería defiende un aumento global de la financiación, entendiendo que los centros concertados forman parte del sistema educativo y que contribuyen a garantizar la libertad de elección de las familias.

Con todo, la escuela pública ha decidido mantener la presión a un Ejecutivo aragonés que ahora está en funciones. El pasado martes 3 de marzo se compusieron las Cortes de Aragón y María Navarro (PP) se alzó como la nueva presidenta de las Cortes de Aragón. Jorge Azcón tiene hasta el 3 de mayo para formar Gobierno. Y la escuela pública todavía tiene por delante movilizaciones.