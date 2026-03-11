El Gobierno de Aragón no se pronuncia sobre el nuevo campus de centros de datos anunciado en Aragón
Merlin Properties no ha desvelado siquiera la ubicación del nuevo centro de datos
El Gobierno de Aragón ha optado por no pronunciarse ante el anuncio realizado por la socimi Merlin Properties sobre la construcción de un nuevo campus de centros de datos en Zaragoza, otro más que se suman a la treintena ya anunciados en la comunidad. Fue a través de un comunicado la forma en la que esta compañía de inversión inmobiliaria desveló sus intenciones cuando normalmente estos anuncios se realizan de la mano de la DGA.
Y es que según ha explicado la vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, su Ejecutivo no ha recibido ningún tipo de solicitud ni petición para la tramitación de los permisos necesarios para implantar una infraestructuras de estas características. Y por este motivo Vaquero ha preferido no hacer declaraciones al respecto.
Todavía son muchas las incógnitas que rodean a las intenciones anunciadas de Merlin Properties y es que no se conoce ni la ubicación de este nuevo centro de datos. Sí que han explicado que se tratará de un campus cerca de la capital aragonesa con una potencia conjunta de 150 megavatios (MW), un proyecto que se enmarca en la tercera fase de su plan de expansión en este sector, que contempla un desembolso económico de 4.470 millones de euros hasta 2032.
El proyecto contempla la construcción de dos instalaciones de centros de datos en Zaragoza cuya puesta en marcha está prevista para el segundo semestre de 2031, según ha detallado la compañía durante su Día del Inversor en una presentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El proyecto zaragozano que promueve la socimi del Ibex-35 —pionera en España en esta clase de activos— se materializará en dos instalaciones, denominadas ZGZ-Wind 1 y ZGZ-Wind 2, con potencias de 80 y 70 megavatios, respectivamente.
