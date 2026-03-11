Marlaska ensalza el trabajo de los equipos de rescate de montaña en su visita a Llanos del Hospital: son "un referente internacional"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que el modelo de rescate en montaña desarrollado por la Guardia Civil es un "referente nacional e internacional", debido a una eficacia operativa basada en "unidades a pie de macizo, un conocimiento exhaustivo del terreno y una capacidad de respuesta inmediata". Ha hecho esta afirmación tras asistir en la estación de esquí de los Llanos del Hospital, en Benasque (Huesca), a una práctica de movimiento en nieve y a un ejercicio de respuesta ante avalanchas llevados a cabo por especialistas de los grupos de rescate de la Guardia Civil en la zona y alumnos del Centro de Adiestramientos Específicos de Montaña (CAEM).

El ministro ha destacado que las distintas unidades de rescate de la Guardia Civil realizaron en el país a lo largo de 2025 un total de 1.210 intervenciones, la mitad de ellos en el área pirenaica, y que sólo los grupos de Benasque y Boltaña sumaron entre ambos el 25 % de todas las actuaciones. “Cada intervención exige un esfuerzo, una competencia profesional y una entrega que merecen la mayor gratitud institucional y de la sociedad, porque salvan vidas donde nadie más puede hacerlo, aún poniendo en riesgo la suya”, ha destacado el ministro, antes de recordar a los siete especialistas y cuatro pilotos de la Guardia Civil fallecidos desde 1982 en acciones de montaña o espeleología. Ha destacado que la profesionalidad de estos grupos se sustenta en una formación de "enorme" cualificación técnica y en un adiestramiento permanente.

Foto de familia en la visita del ministro a un ejercicio de respuesta de los equipos de rescate ante avalanchas. / Delegación del Gobierno

Tras hacer referencia a los ocho montañeros fallecidos desde el pasado mes de diciembre por aludes y accidentes, el ministro ha hecho un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad a la hora de salir a montaña, “valorando los riesgos, atendiendo siempre a los avisos meteorológicos y a las recomendaciones de las autoridades”, ha agregado.

Historial de rescates

Desde 1981, fecha de creación de los grupos de rescate en montaña, los especialistas de la Guardia Civil han auxiliado a más de 48.000 personas en más de 29.000 rescates, realizados muchas veces en condiciones meteorológicas extremas. Estos grupos mantienen una intensa cooperación con unidades de rescate de montaña de otros países europeos y participa en redes y organismos internacionales especializados en socorro alpino, además de impartir formación a policías y equipos de rescate de distintos países.

Noticias relacionadas

En declaraciones posteriores a los medios de comunicación, Marlaska ha descartado el cobro de los rescates en los casos de imprudencia cuando sí se hace en otros países europeos, aunque ha apelado a la responsabilidad ante el incremento de los accidentes de montaña. "Nosotros no miramos ni valoramos si alguien ha sido más o menos imprudente, nosotros estamos para salvar las vidas", ha añadido el ministro, para quien la responsabilidad de los grupos de montaña es prestar auxilio a "todas las personas cuya vida y cuya seguridad esté en riesgo y en peligro, y lo otro son ya cuestiones posteriores".