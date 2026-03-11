Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mercadona ultima su nuevo modelo de supermercado: cómo será y qué busca

Juan Roig adelantó cómo será la Tienda 9 de sus supermercados y en cuántos locales se implementará

Juan Roig, presidente de Mercadona

Juan Roig, presidente de Mercadona / Manuel Bruque/Efe

Mercadona cerró el ejercicio de 2025 con cifras récord de facturación, con 41.900 millones de euros, un 8% más respecto al año anterior. Un "año histórico", en palabras de Juan Roig, presidente de la cadena de supermercados, que también vio crecer su cuota de mercado hasta el 28'55%, un 0'6% más que en 2024.

Así lo definió este pasado martes el máximo dirigente en una rueda de prensa que aprovechó también para avanzar cuál será el nuevo modelo de tienda que va a implementar bajo la denominación de Tienda 9.

¿En qué consistirá? Roig explicó que busca tiendas con "más espacio" para las comidas preparadas, presencia de frescos y un obrador central donde se implementará una renovación de equipos. La inversión global será de 3.700 millones de euros.

Roig adelantó que ya hay una Tienda 9 en fase de pruebas y la perspectiva de que al final de año sean 59 tiendas las que sigan este modelo.

Con todo, Mercadona no prevé grandes cambios en su cifra de establecimientos, que son ya 1.672, tras abrir 43 nuevas tiendas, cerrar 45 y reformar 14. El siguiente objetivo de Roig es que sus tiendas sean "más cómodas y rentables".

