Quién es Merlin Properties, la socimi del Ibex-35 que mira a Zaragoza para ampliar su red de centros de datos

La cotizada inmobiliaria Merlin Properties se ha convertido en uno de los actores más activos del emergente mercado de centros de datos en España. La compañía del Ibex-35, dirigida por Ismael Clemente, impulsa ahora un nuevo proyecto en Zaragoza, cuya ubicación concreta todavía no ha trascendido pero que reforzaría la posición de la capital aragonesa como uno de los polos tecnológicos en crecimiento en el sur de Europa.

La iniciativa se enmarca en la estrategia con la que la socimi está virando parte de su negocio desde los activos inmobiliarios tradicionales --oficinas, centros comerciales o logística-- hacia las infraestructuras digitales que demanda la economía de la nube y la inteligencia artificial.

De inmobiliaria a operador de infraestructuras digitales

Fundada en 2014, Merlin se ha consolidado en poco más de una década como la mayor socimi española por capitalización bursátil y una de las mayores propietarias de inmuebles terciarios de la península ibérica, con una cartera valorada en torno a los 12.000 millones de euros.

Durante años su negocio se apoyó en tres pilares clásicos del inmobiliario corporativo: oficinas, centros comerciales y logística. Sin embargo, el auge del tráfico de datos, la expansión de la computación en la nube y el desarrollo de la inteligencia artificial han abierto un nuevo frente de inversión que la compañía ha decidido explorar con fuerza.

El pasado verano la firma levantó cerca de 1.000 millones de euros para acelerar su desembarco en este segmento. El objetivo es construir una red de campus de centros de datos capaces de albergar grandes infraestructuras tecnológicas, según ha explicado la propia compañía.

Proyectos ya en marcha

La socimi cuenta ya con varios proyectos en desarrollo en la península ibérica. Uno de ellos se encuentra en Getafe, donde el primer centro de datos de la compañía ya opera con seis megavatios (MW) de potencia instalada y prevé ampliarse hasta 20 MW a finales de este año.

Otro de los desarrollos se sitúa en Barcelona, donde el complejo alcanzará 15 MW en su primera fase y podría crecer hasta 22 MW en el futuro.

Pero el mayor proyecto actualmente en ejecución se levanta en el parque industrial de Arasur, en el entorno de Bilbao. Allí la compañía dispone ya de 60 MW operativos, con planes de ampliación en fases sucesivas hasta alcanzar 300 MW. La elección del enclave responde en buena medida a su posición estratégica: la zona es punto de llegada de varios cables submarinos que conectan Europa con Norteamérica.

Además de estos desarrollos, Merlin construye otro centro de datos en Lisboa, ampliando así su red ibérica.

Un megaproyecto ligado a la inteligencia artificial

El proyecto más ambicioso de la socimi, sin embargo, se encuentra en Extremadura. La compañía trabaja en la creación de un gran campus de infraestructuras tecnológicas repartido entre Navalmoral de la Mata y Valdecaballeros.

El desarrollo podría alcanzar una capacidad máxima cercana a 1.000 MW, una magnitud que lo situaría entre los mayores complejos de este tipo en Europa y que implicaría inversiones de entre 10.000 y 11.000 millones de euros a largo plazo, según explicó Clemente en un reciente foro organizado por Prensa Ibérica, el grupo editor de este diario.

En una primera fase, la empresa prevé destinar 2.000 millones de euros a dos centros de datos de 100 MW cada uno en Navalmoral de la Mata, con la vista puesta en que estén operativos hacia 2028.

El consejero delegado de la socimi defendió en distintas intervenciones públicas que el negocio de los centros de datos presenta una mayor resiliencia que el inmobiliario tradicional.

Mientras el rendimiento de oficinas, centros comerciales o plataformas logísticas está muy ligado a la evolución del empleo y del consumo, Clemente sostiene que en el caso de las infraestructuras digitales la situación es distinta: la demanda crece más rápido que la capacidad instalada.

A su juicio, se trata de un fenómeno comparable al que vivió la logística en las primeras décadas del siglo XXI, cuando la expansión del comercio electrónico obligó a construir nuevas naves a gran escala.

Zaragoza, una nueva pieza del mapa digital

En este contexto se encuadra el proyecto que Merlin impulsa ahora en Zaragoza. Aunque la empresa no ha desvelado la localización concreta del futuro centro de datos, su llegada reforzaría la creciente atracción que Aragón ejerce sobre este tipo de inversiones, impulsadas por la disponibilidad de suelo industrial, energía eléctrica y buenas conexiones de telecomunicaciones.

La capital aragonesa se está consolidando como uno de los nodos emergentes de infraestructuras digitales en España, en un mapa dominado hasta ahora por Madrid y Barcelona.

Si finalmente se materializa, el proyecto de Merlin sumaría un nuevo actor a esta carrera tecnológica y confirmaría el giro estratégico de la socimi hacia un negocio que aspira a convertirse en uno de los pilares de su crecimiento en los próximos años.