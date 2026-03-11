Miguel García Vera, jefe de la Oficina de Planificación de la CHE: “En cada crecida hay elementos nuevos que nos permiten ir estudiando el tránsito de los sedimentos desde los embalses hacia aguas abajo”

El jefe de la Oficina de Planificación de la Confederación Hidrográfica del Ebro (organismo autónomo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) ha supervisado esta mañana las tareas realizadas por los equipos de la CHE en la crecida controlada que están efectuando los embalses de Mequinenza-Ribarroja y Flix, en el tramo bajo del Ebro.

“Es la quinta crecida controlada que hacemos desde que está en aplicación la estrategia GISDHE para la gestión integral de sedimentos de la demarcación hidrográfica del Ebro. En cada crecida hacemos un análisis muy detallado de datos de campo que recogemos, y en cada crecida hay elementos nuevos que nos permiten ir estudiando ese tránsito de los sedimentos desde los embalses hacia aguas abajo”.

Sobre la crecida de hoy, “este mes tenemos mucha agua, hay caudales importantes y la crecida se puede hacer durante 24 horas. Desde hace unos minutos (11:50 h del 10/03) han empezado a soltar en Ribarroja 1.450 metros cúbicos por segundo, que van a estar soltándose hasta mañana por la mañana (11/03). La novedad es que el embalse de Ribarroja lo hemos bajado dos metros respecto a la crecida anterior” (realizada en Mayo de 2025).

Como señala el jefe de Planificación, “Dos metros son importantes para que puedan emerger más sedimentos. Con esta idea tenemos desplegados varios equipos”. Aguas abajo, en los puentes del Ebro se está cuantificando este tránsito de sedimentos. A estos equipos en los puentes se suman barcas en los embalses de Ribarroja y Flix que también miden y cuantificar esos sedimentos, así como drones tomando imágenes, y equipos de muestreo para medir las características fisioquímicas del agua.

Como ha explicado García Vera, “en definitiva, un despliegue de medios muy importante en el cual esperamos tener información que por supuesto haremos pública”.

Crecidas controladas

Las crecidas controladas forman parte del régimen de caudales ecológicos de la desembocadura del Ebro contemplado en el plan hidrológico de la cuenca del Ebro y, además de favorecer la limpieza de macrófitos del cauce, supone una importante experiencia para el estudio de la migración de los sedimentos en el tramo bajo del Ebro.

Ebro Sostenible

Estos trabajos responden a los ejes de gestión de la CHE por un Ebro Sostenible, en concreto a la mejora del conocimiento (eje 1) que busca incorporar las mejores técnicas y las últimas investigaciones en la gestión de la demarcación hidrográfica del Ebro y facilitar su difusión a toda la ciudadanía, y a alcanzar el buen estado de las masas de agua con medidas para disponer de un medio hídrico y de sus ecosistemas asociados con condiciones ambientales cada vez mejores (eje 3).

Los otros tres ejes de acción son: la renovación de la visión de la dinámica fluvial (eje 4) y la garantía del suministro a los usos esenciales (eje 5).