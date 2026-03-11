Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muertos María de HuervaAtlético CariñenaDashcam AlfajarínFarmavázquezCasademont ZaragozaAzcón Forestalia
instagramlinkedin

El ministerio entierra la última línea de Forestalia para llevar la energía de Aragón al País Vasco

Transición Ecológica desestima un proyecto eólico promovido en Zaragoza y la red de evacuación eléctrica que iba a discurrir por municipios de Navarra y Álava al caducar los permisos de acceso y conexión

Imagen de archivo de torre de alta tensión eléctrica.

Imagen de archivo de torre de alta tensión eléctrica. / Europa Press

Jorge Heras Pastor

Zaragoza

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) vuelve a tumbar otro desarrollo energético del grupo Forestalia que planteaba producir energía renovable en Aragón y llevarla al País Vasco a traveés de una línea de transporte de alta tensión. La resolución publicada este miércoles supone el archivo definitivo de un parque eólico proyectado en la comarca zaragozana de las Cinco Villas y de su compleja red de evacuación eléctrica, una decisión que recuerda a otros expedientes similares que el Gobierno central ya ha descartado en los últimos meses. De hecho, esta era la última autopista eléctrica de este tipo que le quedaba en pie a la compañía liderada por Fernando Samper.

El ministerio, a través de la Dirección General de Política Energética y Minas, desestima el proyecto eólico Kyoko y la infraestructura eléctrica asociada, que pretendía transportar la energía generada en Zaragoza hasta Álava. El motivo de esta decisión es la caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica otorgados al proyecto, lo que provoca la caída de todo el sistema de evacuación planteado. Con esta resolución se acuerda además el archivo del expediente administrativo.

La iniciativa estaba promovida por la sociedad Energía Inagotable de Kyoko, una de las filiales utilizadas por el grupo Forestalia, que se encuentra ahora en el foco público debido a la investigación judicial abierta sobre una presunta trama de corrupción vinculada a la tramitación de parques eólicos y fotovoltaicos.

El proyecto planteaba inicialmente una potencia de 49,5 megavatios, aunque en su fase final había quedado reducido a 7 MW, según consta en la resolución publicada en el boletín oficial del territorio histórico de Álava.

El parque estaba previsto en varios municipios de la provincia de Zaragoza -entre ellos Biota, Uncastillo, Sádaba y Castiliscar- y su electricidad debía evacuarse a través de una extensa red de infraestructuras que atravesaba Navarra hasta conectarse con la red de transporte en Vitoria (Álava).

Una compleja red para llevar la energía al País Vasco

El proyecto no se limitaba a la instalación de aerogeneradores. Incluía también un entramado de infraestructuras eléctricas de gran alcance, lo que incluía líneas eléctrica subterráneas de 30 kV desde el parque eólico hasta la subestación de Malpica, la construcción de una subestación (Malpica 30/220 kV) y una línea de evacuación hasta la subestación de Vitoria, propiedad de Red Eléctrica de España.

Este corredor eléctrico atravesaba numerosos municipios navarros antes de alcanzar el País Vasco, en un esquema similar al de otros macroproyectos de evacuación diseñados por Forestalia para transportar energía renovable generada en Aragón hacia zonas con mayor demanda eléctrica.

Noticias relacionadas y más

La decisión del ministerio vuelve a dejar en el camino una de las iniciativas promovidas por Forestalia en el eje Aragón-País Vasco. Hace apenas siete meses, el Miteco ya descartó cuatro parques eólicos proyectados en Tauste y su entorno, así como la gran línea de alta tensión asociada que debía transportar la electricidad hacia Burgos y Álava. Aquel proyecto fue archivado también por incumplimientos administrativos y la caducidad de permisos de acceso y conexión.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zaragoza estrenará una nueva parada de bus en el mes de abril: sus líneas cuentan con más de 676.000 viajeros
  2. El restaurante de un parque de Zaragoza anuncia su cierre definitivo: 'Motivos ajenos a nuestra gestión
  3. Un grupo automovilístico italiano abrirá en Zaragoza su primer centro de operaciones en España
  4. Figari, el restaurante de Zaragoza donde probar calamares y guisos al estilo italiano: 'Se pueden hacer otras cosas que no sean pasta y pizza
  5. Dos zaragozanas, atrapadas en la India por la guerra de Irán: 'Se nos está acabando la medicación y no podemos costear lo que vale aquí
  6. El chef de un restaurante de Zaragoza carga contra los que se quejan del precio de los menús: 'La gente no sabe lo que cuestan las cosas
  7. Solo 93 personas en todo Aragón recibieron ayudas para la compra de vivienda protegida en 2024
  8. Las estaciones de esquí de Aragón encaran su final de temporada: estas son las fechas de cierre en las pistas del Pirineo y de Teruel

El PSOE cree que la política de Azcón y Chueca hace "inaccesible" la vivienda protegida

El PSOE cree que la política de Azcón y Chueca hace "inaccesible" la vivienda protegida

El aragonés Juan José Rodilla aprueba el mir entre más de 15.000 aspirantes: "Son muchos meses de estudio"

El aragonés Juan José Rodilla aprueba el mir entre más de 15.000 aspirantes: "Son muchos meses de estudio"

El ministerio entierra la última línea de Forestalia para llevar la energía de Aragón al País Vasco

El ministerio entierra la última línea de Forestalia para llevar la energía de Aragón al País Vasco

La remontada de Zaragoza Alta Velocidad: ya no tiene deudas con los bancos y cierra el año con beneficios por primera vez en décadas

La remontada de Zaragoza Alta Velocidad: ya no tiene deudas con los bancos y cierra el año con beneficios por primera vez en décadas

Los centros de datos disparan un 7% el consumo eléctrico de Aragón: el mayor aumento de toda España

Los centros de datos disparan un 7% el consumo eléctrico de Aragón: el mayor aumento de toda España

Los jardineros de FCC en Zaragoza anuncian protestas y movilizaciones en los próximos meses

Los jardineros de FCC en Zaragoza anuncian protestas y movilizaciones en los próximos meses

Zaragoza en Común pide cambiar las ayudas del transporte público para que más jubilados viajen gratis en bus y tranvía

Zaragoza en Común pide cambiar las ayudas del transporte público para que más jubilados viajen gratis en bus y tranvía

Vicio, Youtube, Morrison, Glovo y WeRoad, las marcas más influyentes del ecosistema tecnológico, estarán en The Wave 2026

Vicio, Youtube, Morrison, Glovo y WeRoad, las marcas más influyentes del ecosistema tecnológico, estarán en The Wave 2026
Tracking Pixel Contents