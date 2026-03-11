El ministerio entierra la última línea de Forestalia para llevar la energía de Aragón al País Vasco

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) vuelve a tumbar otro desarrollo energético del grupo Forestalia que planteaba producir energía renovable en Aragón y llevarla al País Vasco a traveés de una línea de transporte de alta tensión. La resolución publicada este miércoles supone el archivo definitivo de un parque eólico proyectado en la comarca zaragozana de las Cinco Villas y de su compleja red de evacuación eléctrica, una decisión que recuerda a otros expedientes similares que el Gobierno central ya ha descartado en los últimos meses. De hecho, esta era la última autopista eléctrica de este tipo que le quedaba en pie a la compañía liderada por Fernando Samper.

El ministerio, a través de la Dirección General de Política Energética y Minas, desestima el proyecto eólico Kyoko y la infraestructura eléctrica asociada, que pretendía transportar la energía generada en Zaragoza hasta Álava. El motivo de esta decisión es la caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica otorgados al proyecto, lo que provoca la caída de todo el sistema de evacuación planteado. Con esta resolución se acuerda además el archivo del expediente administrativo.

La iniciativa estaba promovida por la sociedad Energía Inagotable de Kyoko, una de las filiales utilizadas por el grupo Forestalia, que se encuentra ahora en el foco público debido a la investigación judicial abierta sobre una presunta trama de corrupción vinculada a la tramitación de parques eólicos y fotovoltaicos.

El proyecto planteaba inicialmente una potencia de 49,5 megavatios, aunque en su fase final había quedado reducido a 7 MW, según consta en la resolución publicada en el boletín oficial del territorio histórico de Álava.

El parque estaba previsto en varios municipios de la provincia de Zaragoza -entre ellos Biota, Uncastillo, Sádaba y Castiliscar- y su electricidad debía evacuarse a través de una extensa red de infraestructuras que atravesaba Navarra hasta conectarse con la red de transporte en Vitoria (Álava).

Una compleja red para llevar la energía al País Vasco

El proyecto no se limitaba a la instalación de aerogeneradores. Incluía también un entramado de infraestructuras eléctricas de gran alcance, lo que incluía líneas eléctrica subterráneas de 30 kV desde el parque eólico hasta la subestación de Malpica, la construcción de una subestación (Malpica 30/220 kV) y una línea de evacuación hasta la subestación de Vitoria, propiedad de Red Eléctrica de España.

Este corredor eléctrico atravesaba numerosos municipios navarros antes de alcanzar el País Vasco, en un esquema similar al de otros macroproyectos de evacuación diseñados por Forestalia para transportar energía renovable generada en Aragón hacia zonas con mayor demanda eléctrica.

La decisión del ministerio vuelve a dejar en el camino una de las iniciativas promovidas por Forestalia en el eje Aragón-País Vasco. Hace apenas siete meses, el Miteco ya descartó cuatro parques eólicos proyectados en Tauste y su entorno, así como la gran línea de alta tensión asociada que debía transportar la electricidad hacia Burgos y Álava. Aquel proyecto fue archivado también por incumplimientos administrativos y la caducidad de permisos de acceso y conexión.