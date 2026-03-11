El ministro Marlaska insiste en su apoyo la víctima del exDAO de la Policía Nacional y en "esperar" a la investigación judicial

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado este miércoles su compromiso de apoyo a la agente policial que denunció al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional por una presunta agresión sexual, pero ha incidido en la necesidad de "esperar" el desarrollo de la investigación judicial. Marlaska, que ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación tras asistir a un ejercicio de los grupos de rescate de la Guardia Civil, en su visita a Llanos del Hospital, en Benasque, donde también ha rechazado valorar la explicación dada en sede judicial por el exDAO en el sentido de que no hubo agresión sexual sino un episodio de celos que desembocó en la interposición de una denuncia.

"Cuando las cuestiones están judicializadas, es razonable que esperemos al desarrollo de la investigación para ver lo que resulta de la misma, con la total convicción de que lo que recaiga será lo que efectivamente ha acontecido, ha añadido el ministro, que ha insistido en su compromiso tanto con la acción de la justicia como con la víctima.

Estas declaraciones se producen un día antes de la toma de posesión del nuevo DAO de la Policía Nacional, el comisario principal José Luis Santafé, un acto que presidirá Fernando Grande-Marlaska. El ministro ha destacado que Santafé no sólo parece contar con el apoyo de los sindicatos policiales, sino que se trata de "un extraordinario policía y un grandísimo profesional".

Según ha explicado, "lo que hemos buscado y buscamos en los nombramientos de quienes dirigen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son los mejores profesionales, al margen de que hay muchos, y que tengan un aval por esa profesionalidad en el conjunto" del Cuerpo.