Salud, humor gráfico, innovación y actualidad internacional, ejes del Congreso de Periodismo de Huesca

Más de 350 profesionales y estudiantes de al menos 16 provincias españolas participarán en el XXVII Congreso de Periodismo de Huesca, un encuentro organizado por la Asociación de Periodistas de Aragón en el que se va a debatir y reflexionar sobre la importancia del periodismo de proximidad, el cuidado de las redacciones, el humor gráfico o cómo el actual contexto internacional y de conflicto influye en los medios de comunicación y en sus profesionales.

Durante la inauguración, que se llevará a cabo este 12 de marzo a las 10.00 horas y estará abierta al público general, se entregará el XXV Premio José Manuel Porquet, impulsado por el Gobierno de Aragón, a la editora senior de "Narrativas Digitales" de The New York Times, María Sánchez Díez.

A continuación, se hará entrega del I Premio de Comunicación Rural, respaldado por la Diputación Provincial de Huesca, a Ángel Huguet por una vida dedicada a la información desde el Somontano. Además, la corresponsal de TVE en Washington, Cristina Olea, protagonizará la conferencia inaugural, que versará sobre la actualidad política estadounidense en un contexto marcado por la polarización y la fractura social.

En esta primera jornada, se celebrarán dos mesas redondas abiertas al público, quienes podrán aprender sobre cómo el periodismo combate la desinformación en salud junto a la Asociación española Contra el Cáncer en Huesca, así como sobre cuál es la influencia de la guerra de Israel en la prensa en Gaza de la mano de Amnistía Internacional España.

Para concluir esta edición, el viernes a partir de las 13.15 horas arrancará la clausura del evento con la entrega del Premio Blasillo al ingenio en internet, un galardón que ha concedido el Ayuntamiento de Huesca al dúo humorístico Pantomima Full.

A continuación, el director de El País, Jan Martínez Ahrens, conversará con Ignacio Escolar, director de elDiario.es. Ambos pondrán sobre la mesa la salud del periodismo en España, la importancia de actuar ante el actual contexto internacional y el futuro y tendencias a las que se enfrenta la profesión.

Esta cita periodística, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Huesca, va a reunir a expertos y futuros periodistas de Universidad de Zaragoza, Universidad San Jorge, UTAMED, Escuela Unidad Editorial, Máster El Mundo, Universidad Complutense de Madrid, UNED, Universidad Pompeu Fabra, Universidad de Navarra, Universidad Francisco de Victoria. Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Miguel Hernández y Universidad Pontificia de Salamanca, entre otras.

Tanto la inauguración como la clausura podrán seguirse también a través de streaming, en la cuenta de Periodistas de Aragón en YouTube.

Encuentro de responsables de medios

Como se ha venido haciendo a lo largo de ya 19 años, este miércoles se ha celebrado en el Hotel ABBA Huesca el Encuentro de Responsables de Medios, organizado por la Asociación de Periodistas de Aragón y coordinado por Fernando García Mongay.

En esta sesión de trabajo previa al Congreso han participado más de 55 responsables y directivos de medios de comunicación, con una sala completamente llena y con representación de prácticamente todo el sector. “Casi todos los medios, si no están en el programa, están en la sala”, ha señalado el coordinador del XIX Encuentro de Responsables de Medios, Fernando García Mongay, encargado de dar la bienvenida a los participantes.

Durante la jornada, los profesionales han debatido y compartido impresiones sobre algunos de los principales desafíos actuales del periodismo, como el impacto de la inteligencia artificial, la competencia con los algoritmos, la monetización de los contenidos o la necesidad de conectar con nuevas audiencias.

La presidenta de la Asociación de Periodistas de Aragón, Isabel Poncela, ha subrayado que este encuentro permite analizar la evolución del sector tras casi dos décadas de reuniones: “Son 19 años de encuentro y es un buen momento para pensar en cómo hemos cambiado. Entonces no podíamos imaginar que hoy competiríamos contra el algoritmo, que lucharíamos para que las audiencias elijan nuestro medio o que tendríamos que convivir con contenidos generados por inteligencia artificial”.

Poncela también ha señalado que el periodismo se enfrenta a retos como “los límites de la tecnología, la monetización de los contenidos o cómo hacer rentables proyectos periodísticos en una sociedad que no está acostumbrada a pagar por información”.

Por su parte, la directora del Congreso, Livia Álvarez, ha destacado la dimensión que ha alcanzado esta edición: “Durante dos jornadas vamos a reunir a unas 350 personas y contamos con más de 40 ponentes, entre ellos tres Premio Pulitzer”.

Entre los asistentes al encuentro también ha participado la responsable de Estrategia Digital de Expansión, Amparo Polo, quien ha destacado el valor del Congreso como espacio de reflexión profesional. “Que alguien tuviera la visión de poner en marcha este encuentro y que otras personas hayan seguido impulsándolo con nuevas temáticas es una gran oportunidad para Huesca y para quienes creemos en el periodismo”, ha señalado.

El periodista y creador digital Emilio Doménech, fundador del proyecto WATIF, ha subrayado la importancia del Congreso como punto de encuentro del sector, donde “se puede hablar de los desafíos del periodismo, como la innovación, y sobre cómo seguir impulsando el consumo de buen periodismo”.

Doménech ha destacado además que el sector se enfrenta a cambios derivados del impacto de los algoritmos, los chats de inteligencia artificial o las plataformas digitales. “Tenemos que encontrar la manera de fidelizar a las audiencias y conseguir que quieran consumir nuestro trabajo, no solo a través de buscadores o redes sociales, sino porque confían en nuestras firmas y en nuestros medios”, ha sostenido, además de apostar por incorporar a periodistas de menos de 30 años en las redacción para “crear esa conexión con los más jóvenes”.

I Premio de Comunicación Rural

El Premio de Comunicación Rural, que ha impulsado por primera vez este año la Diputación Provincial de Huesca, ha reconocido la labor de Ángel Huguet, corresponsal del Diario de Alto Aragón por una vida dedicada a contar el Somontano desde la cercanía.

La institución provincial ha revelado este miércoles el nombre del premiado, sobre el que han destacado su trayectoria “ejemplar” de más de medio siglo vinculada al periodismo local y de proximidad.

Durante la presentación, el diputado de Cultura de la DPH, Carlos Sampériz, ha subrayado que “reconocer a Ángel Huguet es reconocer que el periodismo rural no es un periodismo de segunda; queremos ensalzar un periodismo humano, cercano y comprometido con los pueblos del Alto Aragón, además de reivindicar el derecho de los vecinos de cualquier municipio, por pequeño que sea, a contar con una información próxima y hecha con rigor”.

Ángel Huguet acumula más de 56 años de ejercicio profesional, ha sido testigo y narrador de los principales hitos del Somontano en el último medio siglo y ha contado “el medio rural desde el medio rural”, haciendo comprensible la realidad cotidiana de esta comarca. Su trabajo como corresponsal en Diario del Altoaragón, su vinculación con El Cruzado Aragonés, Ronda Somontano, Radio Popular, Canal 25 o Teleferma lo han convertido en un emblema y una referencia de la comunicación local en el Alto Aragón oriental.

Huguet por su parte se ha mostrado especialmente emocionado e ilusionado por un reconocimiento que, según ha afirmado, pone el foco en “hacer visible el valor de los pequeños municipios y sus personas”. En sus palabras, trabajar cerca del territorio permite además contar historias que difícilmente tendrían cabida en otros grandes focos informativos.

Un momento del encuentro de responsables de medios / El Periódico de Aragón

“Son las ventajas de trabajar en medios próximos al territorio, donde es posible contar lo que no es habitual”, ha señalado Huguet, quien ha puesto como ejemplo esas noticias nacidas en el ámbito local que, sin la comunicación rural, quedarían invisibles. También ha querido agradecer a compañeros, medios y personas con las que ha compartido estas décadas de oficio.

El galardón, impulsado por la institución provincial en colaboración con la Asociación de Periodistas de Aragón y dotado con 2.000 euros, nace para distinguir a profesionales de la comunicación que trabajan en, desde o sobre la provincia y que contribuyen a visibilizar la realidad de los pueblos con cercanía, rigor y vocación de servicio público.

El Congreso de Periodismo de Huesca, cuyas inscripciones pueden realizarse a través de la página web oficial del evento, está organizado por la Asociación de Periodistas de Aragón y cuenta con el patrocinio del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Huesca, la Diputación Provincial de Huesca, Telefónica y Renfe, como tren oficial.