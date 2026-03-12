El aeropuerto de Zaragoza dispara un 9,1% las mercancías en vísperas de la crisis en Oriente Medio

El aeropuerto de Zaragoza volvió a mostrar en febrero la fortaleza de su actividad logística aérea. La terminal de Garrapinillos movió 13.335 toneladas de mercancías, lo que supone un incremento del 9,1% respecto al mismo mes de 2025, según el balance difundido por el gestor aeroportuario Aena. El aumento se produjo justo en las semanas previas al estallido del conflicto bélico en Oriente Medio, una crisis que en las últimas semanas está alterando el tráfico internacional de carga y obligando a reajustar la operativa de los grandes polos logísticos europeos.

El crecimiento del tráfico de mercancías vino acompañado además de un notable aumento de la actividad aérea. Durante febrero se registraron 796 movimientos entre aterrizajes y despegues, un 18,3% más que en el mismo mes del año anterior, una señal del dinamismo que mantiene la infraestructura aragonesa en el transporte de carga internacional.

En el acumulado del ejercicio, la tendencia también es claramente positiva. Entre enero y febrero, el aeropuerto de Zaragoza ha movilizado 27.203 toneladas de mercancías, lo que representa un 14,2% más que en el mismo periodo del año pasado. Se trata de un crecimiento muy superior al registrado en el conjunto de la red de aeropuertos españoles, donde el tráfico de carga aumentó un 9,1% en febrero.

Consolidación del tercer puesto

En el contexto nacional, Zaragoza se mantiene entre los grandes aeropuertos de carga aérea, consolidando la tercera posición, aunque a una notable distancia de los dos primeros. Madrid-Barajas continúa liderando con claridad el tráfico de mercancías en España tras mover en febrero 65.279 toneladas, un 6,5% más que un año antes. En segunda posición se sitúa Barcelona-El Prat, con 17.746 toneladas, que registra además uno de los crecimientos más intensos de la red con un 24% de incremento interanual.

Tras Zaragoza aparece Vitoria, el cuarto aeropuerto español en transporte de carga, que contabilizó en febrero 5.582 toneladas, un 4,5% más que en el mismo mes de 2025.

Si se analiza el acumulado de los dos primeros meses del año, Madrid-Barajas vuelve a encabezar el ránking nacional con 127.818 toneladas de mercancías, un 6,4% más. Le sigue Barcelona-El Prat, que suma 33.357 toneladas, con un fuerte crecimiento del 20,4%. Zaragoza se mantiene en tercera posición con 27.203 toneladas, mientras que Vitoria ocupa el cuarto puesto, con 10.998 toneladas tras registrar un ligero descenso del 0,7%.

Aunque el transporte de mercancías sigue siendo el gran motor de la instalación, la evolución del tráfico de viajeros fue ligeramente negativa en febrero. El aeropuerto registró 43.485 pasajeros, lo que supone un descenso del 0,9% respecto al mismo mes de 2025.

De ellos, 43.063 utilizaron vuelos comerciales, con 15.274 viajeros en conexiones nacionales, un 2,8% más, y 27.789 en rutas internacionales. En el acumulado de los dos primeros meses del año, la terminal suma 89.820 pasajeros, un 2,2% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

El impacto de la tensión geopolítica

Este crecimiento se produjo justo antes de que el escenario geopolítico comenzara a tensionar el transporte aéreo de mercancías. La escalada militar en Oriente Medio tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán está alterando las rutas logísticas globales y tiene un reflejo directo en el aeropuerto de Zaragoza, una infraestructura estratégica para el comercio internacional.

Desde el inicio del conflicto, hace poco más de una semana, se han cancelado 17 vuelos cargueros con origen o destino en Zaragoza, principalmente hacia Dubái y Doha, lo que equivale a 34 operaciones si se contabilizan los trayectos de ida y vuelta.

Al mismo tiempo, las compañías logísticas están tratando de compensar esas alteraciones con nuevas programaciones: hasta final de mes se han solicitado 37 vuelos chárter adicionales, que conectarán la capital aragonesa con destinos como Camboya, Toronto, Bakú o Estambul, lo que supone 74 movimientos extraordinarios entre aterrizajes y despegues.