Alegría confirma que el PSOE votará ‘no’ a la investidura de Azcón por “defender proyectos contrarios”

No habrá sorpresa desde la izquierda en la investidura de Jorge Azcón (PP) como presidente de Aragón. La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha confirmado este jueves que rechazará al popular como presidente autonómico porque “defiende un proyecto contrario” al que ella dirigiría para la comunidad autónoma. Alegría también ha criticado “la parálisis y la inestabilidad” en la que ve al territorio por la falta de Ejecutivo autonómico y analiza un momento “ingobernable” en la comunidad.

En la comparecencia de prensa posterior a su reunión con María Navarro, presidenta de las Cortes, la socialista ha insistido en que su postura es de “coherencia, estabilidad y defensa de los servicios públicos”, algo que no cree que Azcón pueda hacer porque “tendrá que cumplir con las políticas de Vox”.

“Hoy Aragón no es imparable y sí ingobernable”, ha resumido Alegría, que ha asegurado que “los problemas de los aragoneses siguen ahí” y ha criticado que “el desgobierno” puede hacer perder casi 300 millones de euros en fondos europeos a la comunidad.