Casi un año y medio de espera para una operación de rodilla en Aragón: "Me la cancelaron por la huelga de médicos. Pido un poco de humanidad"

El viernes 20 de febrero fue complicado para C., una paciente aragonesa a la que cancelaron su operación de rodilla por la huelga de médicos. Después de un año y tres meses en lista de espera de Traumatología, la semana anterior a los paros le citaron para la esperada intervención. Ella era conocedora de que la plantilla no estaría al completo, pero al recibir la citación solo unos días antes, y al ser esta la última tarde de las movilizaciones, pensó que la intervención seguiría en pie. Pero no fue así. Por eso, a la semana siguiente llamó para reprogramarla y asegurar que la nueva fecha no coincidía con la semana del 16 de marzo, cuando vuelve a haber una huelga médica en Aragón por las mismas causas.

La paciente, que prefiere mantener el anonimato, tenía que someterse a una intervención de una prótesis de rodilla. Al año de estar en lista de espera de Traumatología llamó al Salud para preguntar cuándo iban a citarla para la operación, ya que le habían dado un plazo estimado de 12 meses. Después de sortear algún bache, a los 15 meses le citaron en el hospital Clínico, coincidiendo con la huelga médica contra el Estatuto Marco y por una mejora de las condiciones en Aragón. "Fui tan tranquila", expresa. Con ella se había movilizado parte de su familia, algunos de fuera de la ciudad.

C. ingresó el jueves por la tarde y, al no pasar ningún profesional sanitario a visitarla, preguntó qué pasaba. "El médico de planta venía a ver a la compañera, pero para mí no subía nadie. Me dijeron que vería a los especialistas directamente en el quirófano", recuerda. Aquello le resultó extraño. Le indicaron que la hora de intervención sería a las 15.00 horas.

"Estuve en ayunas desde las 7.00 horas. No solo ayunas de no comer, sino que tampoco podía beber agua", detalla. Sobre las 16.00 comenzó a tener un dolor de cabeza muy fuerte que achaca a la deshidratación. Entonces hacía una hora que debería haber entrado en el quirófano. "A las 16.45 horas avisé a la enfermera de que me dolía un montón la cabeza para ver si era posible tomar algo de agua y una pastilla, no sabía si era peor que me pusieran la anestesia con ese dolor...", explica.

La respuesta a la profesional sanitaria fue que C. podía comer lo que quisiera porque no iban a operarla de la rodilla. "Yo pensé, me muero. Me dieron algo que tenían por la nevera", cuenta. Su acompañante preguntó si se podían marchar del hospital, y le indicaron que tenía que esperar a que le dieran el alta sobre las 16.30 horas. La paciente asegura que a las 17.30 horas todavía no había acudido nadie, e informa de que una profesional sanitaria llamó hasta tres veces a urgencias, la última a las 19.30 horas. "Siempre le decían que estaban subiendo", detalla.

Tampoco podían solicitar el alta voluntaria porque también necesitaban una firma, y en caso de que se marcharan tendrían que abrir un parte de fuga. "A las 20.30 horas subió una médico y me pidió perdón porque solo había un especialista en urgencias de Traumatología y otro en el quirófano", relata. C. expresa que comprende la situación porque ha trabajado en el Salud, pero considera que hubo un "trato deshumanizado". "Acepto que las huelgas sanitarias fastidien al paciente, pero pido un poquito de humanidad, porque programaron para esa fecha, que yo creo que fue para que hubiera muchas intervenciones anuladas", sostiene.

La paciente explica que su alta la firmó la AR1, que es la residente de primer año, que tuvo que asumir ese "marrón". Defiende el derecho a la huelga, pero solicita un trato más "humano". Su espera ahora se alarga hasta abril, cuando espera que todo siga su curso y llegue, por fin, esa operación de rodilla tan esperada. Los paros de la semana del 16 de febrero obligaron a suspender unas 1.000 operaciones y 16.00 consultas. El consejero de Sanidad en funciones, José Luis Bancalero, cifró en un millón de euros el coste de recuperar esas cancelaciones.

La semana que viene, Aragón se sumergirá en una nueva huelga de médicos y facultativos que también se cerrará con una manifestación por el centro de Zaragoza y que, según alertaron los sindicatos convocantes, que en la comunidad son CESM y Fasamet, podría repetirse a lo largo de los próximos meses si no se revierte la situación.