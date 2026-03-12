Araiz invertirá 12 millones en su nueva planta de Zaragoza y duplicará su plantilla hasta los 600 trabajadores

Araiz Suministros Eléctricos ha iniciado este jueves una nueva etapa de crecimiento con la colocación de la primera piedra de su futura sede corporativa en Zaragoza, una instalaciones de casi 15.000 metros cuadrados que permitirá a la compañía triplicar su capacidad logística y reforzar su posición entre los principales distribuidores de material eléctrico del país. Este nuevo complejo industrial también supondrá un importante impulso al empleo, ya que la empresa prevé duplicar su plantilla actual, de más de 300 trabajadores, y alcanzar los 600 empleados.

El nuevo edificio se levantará en la calle Albert Einstein, número 2, en el polígono de Cogullada, frente a las actuales instalaciones de la empresa, y supondrá una inversión de 12 millones de euros. El proyecto permitirá adaptar su estructura al aumento de actividad y al mayor volumen de soluciones que ofrece a sus clientes, además de contemplar la duplicación de la plantilla.

Más de 300 trabajadores

Durante el acto simbólico de colocación de la primera piedra, el CEO de Araiz, Isaac Vicioso, subrayó que este paso “no es solo un cambio de sede”, sino una apuesta por dotarse de un complejo operativo más acorde con la dimensión actual de la compañía y sus objetivos de crecimiento. Araiz cuenta en estos momentos con 18 delegaciones repartidas por España y más de 300 trabajadores.

La nueva sede se asentará sobre una parcela de 18.000 metros cuadrados. De la superficie total construida, 12.000 metros cuadrados estarán destinados a almacenaje, mientras que las oficinas ocuparán 2.250 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. El proyecto incluirá además una tienda de más de 550 metros cuadrados con espacio para exposición de productos.

La compañía destaca que una de las claves del nuevo centro será su enfoque sostenible y eficiente, con unas instalaciones adaptadas a los estándares del reglamento técnico de edificación. También incorporará un almacén semiautomático, con el objetivo de avanzar en la digitalización de la operativa, mejorar la recepción de materiales y agilizar la preparación de pedidos.

Con esta ampliación, Araiz prevé incrementar el número de referencias en estoc y ampliar la tipología de productos disponibles, lo que se traducirá en un mayor catálogo de soluciones para sus clientes. La empresa también quiere reforzar el papel de Zaragoza como eje central de su actividad logística y corporativa, donde convivirán la sede central, la delegación local y su Escuela Técnica Industrial.

En el acto participaron también la vicepresidenta y consejera en funciones de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y el consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, quienes destacaron el impacto del proyecto en el tejido económico de la ciudad y en la generación de empleo.

Fundada en Zaragoza en 1968, Araiz Suministros Eléctricos superó en 2025 los 100 millones de euros de facturación. La compañía está especializada en soluciones eléctricas y cuenta con presencia en Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha, País Vasco y Cataluña.