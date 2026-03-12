La Cámara de Zaragoza alerta del nuevo “shock Trump”, pero ve a Aragón creciendo por encima de España

La economía aragonesa afronta una nueva etapa de incertidumbre global tras el estallido de la guerra en Oriente Próximo y el recrudecimiento de las tensiones comerciales que se ha impulsado desde Estados Unidos. A pesar de este complejo escenario, la comunidad parte de una posición relativamente sólida y seguirá creciendo ligeramente por encima de la media española en los próximos años.

Así lo señala el último boletín de coyuntura elaborado por la Cámara de Comercio de Zaragoza, que advierte de que el detonante del nuevo ciclo de incertidumbre ha sido el llamado “shock Trump”, que ha desencadenado la escalada militar contra Irán y el endurecimiento de las tensiones comerciales, factores con impacto directo sobre los mercados energéticos y el comercio internacional.

Pese a ese contexto, los modelos de previsión apuntan a que Aragón seguirá creciendo en los próximos años, aunque a un ritmo más moderado. Las estimaciones sitúan el avance del PIB aragonés en el 2,1% en 2026 y en el 2% en 2027, ligeramente por encima de la media española, que se quedaría en el 2% y el 1,8%, respectivamente.

El informe subraya que la economía regional ha demostrado en los últimos años una notable capacidad de adaptación a los shocks externos. Entre 2021 y 2025, la productividad creció un 2,29% anual, más del doble que en el conjunto de España, donde el aumento fue del 0,99%.

Récords de empleo

Uno de los pilares de ese comportamiento es el mercado laboral. Aragón continúa registrando cifras históricas tanto de empleo como de afiliación a la Seguridad Social. En enero de 2026 había 510.023 afiliados al régimen general, un 3,63% más que un año antes, y en 2025 se alcanzaron máximos históricos de ocupación según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE). ￼

Las previsiones apuntan además a que la tasa de paro seguirá situándose claramente por debajo de la media española. El informe estima que el desempleo cerrará 2026 en el 7,58% en Aragón, frente al 11,7% del conjunto del país, aunque podría repuntar ligeramente en 2027.

Industria y servicios sostienen la actividad

Por sectores, el dinamismo continúa apoyándose especialmente en los servicios y el comercio. El índice de actividad del sector servicios creció un 7,6% interanual en Aragón a finales de 2025, por encima del promedio nacional. También el comercio minorista mantuvo una evolución similar a la española, con avances superiores al 6% en diciembre.

La industria, por su parte, muestra un comportamiento más irregular. El índice de producción industrial registró en enero una ligera caída interanual del 0,8%, aunque menor que la del conjunto del país.

El factor energético vuelve a escena

El principal foco de riesgo vuelve a estar en la energía. Tras el estallido del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, el precio del petróleo Brent repuntó rápidamente hasta superar los 85 dólares por barril y llegó a rozar los 120 dólares en los primeros días de la crisis.

La Cámara advierte de que un encarecimiento prolongado de la energía podría traducirse en un nuevo repunte inflacionista y en una ralentización del crecimiento económico global.

Un “colchón” de inversiones

Pese a todo, el informe de la Cámara destaca que Aragón cuenta con varios factores que pueden amortiguar el impacto de esta nueva crisis internacional. Entre ellos figuran el fuerte peso de las exportaciones, la llegada de inversión en sectores como las energías renovables, la logística o la tecnología, así como el dinamismo demográfico impulsado por la inmigración.

Ese conjunto de proyectos y la apertura internacional de la economía aragonesa constituyen, según el análisis de la Cámara, el principal “colchón” para afrontar una nueva etapa de turbulencias globales que vuelve a poner a prueba la capacidad de adaptación del tejido empresarial.