CSIF Aragón sale a la calle para denunciar las agresiones a los profesionales sanitarios: "La violencia no puede normalizarse"
El sindicato se ha concentrado a las puertas del Salud en el día europeo de la causa y ha exigido medidas de protección a los profesionales tras recordar que el año pasado se alcanzaron los 877 ataques
CSIF Aragón ha salido a la calle para denunciar la violencia en los centros de salud de Aragón, ya que en 2025 se alcanzaron los 877 ataques, un 11,5% más que el año anterior. Lo han hecho con motivo del día europeo contra las agresiones a profesionales sanitarios, y en su protesta a las puertas del Salud, en la plaza de la Convivencia de Zaragoza, han recordado que cerca del 88% de las 877 incidencias registradas hace un año fueron hacia profesionales mujeres, que representan el 79% de la plantilla.
"Queremos denunciar y visibilizar esta realidad. La violencia en los centros sanitarios no puede normalizarse", han sostenido desde CSIF. La organización sindical ha exigido medidas y "soluciones reales" al Gobierno de Aragón, y han solicitado "más medidas de protección para los profesionales y mejoras en la gestión organizativa".
"Es fundamental reforzar las plantillas. En los últimos años ha aumentado la demanda sanitaria y se está atendiendo con el mismo número de profesionales. Los trabajadores están sobrecargados y agotado, y los pacientes más molestos y cansados por las esperas", ha evidenciado la presidenta de CSIF Sanidad Aragón, para agregar que por ello "surgen más situaciones de tensión".
En concreto, CSIF reclama más medidas de protección, como vigilantes de seguridad en todos los centros sanitarios y videovigilancia en las zonas con mayor riesgo y que las víctimas cuenten con un apoyo "real e inmediato, asistencia psicológica y respaldo jurídico".
"En los últimos años, se han dado pasos, pero son insuficientes. En marzo de 2025, el Salud publicó un nuevo protocolo contra las agresiones, que incluía la figura del "profesional guía", pero un año después esto aún no se ha puesto en marcha. Garantizar la seguridad del personal del ámbito sanitario no es solo una cuestión laboral, es una condición imprescindible para proteger la calidad del sistema sanitario público", han subrayado Fessenden.
- Zaragoza estrenará una nueva parada de bus en el mes de abril: sus líneas cuentan con más de 676.000 viajeros
- Zaragoza Alta Velocidad saca a la venta un solar para 234 viviendas libres por 22 millones de euros: tendrá una torre de 20 plantas
- El restaurante de un parque de Zaragoza anuncia su cierre definitivo: 'Motivos ajenos a nuestra gestión
- Un grupo automovilístico italiano abrirá en Zaragoza su primer centro de operaciones en España
- El fondo danés CIP ha pagado ya casi 2 millones por guardar en el aeropuerto de Teruel los aerogeneradores del Clúster Maestrazgo
- Dos zaragozanas, atrapadas en la India por la guerra de Irán: 'Se nos está acabando la medicación y no podemos costear lo que vale aquí
- Uno de los restaurantes más populares del centro de Zaragoza se despide temporalmente de sus clientes: 'No es un adiós, es un hasta pronto
- Primeras imágenes de la nueva Romareda 'en modo' concierto: hasta 50.000 personas podrán vibrar en el futuro estadio del Zaragoza