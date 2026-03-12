CSIF Aragón sale a la calle para denunciar las agresiones a los profesionales sanitarios: "La violencia no puede normalizarse"

CSIF Aragón ha salido a la calle para denunciar la violencia en los centros de salud de Aragón, ya que en 2025 se alcanzaron los 877 ataques, un 11,5% más que el año anterior. Lo han hecho con motivo del día europeo contra las agresiones a profesionales sanitarios, y en su protesta a las puertas del Salud, en la plaza de la Convivencia de Zaragoza, han recordado que cerca del 88% de las 877 incidencias registradas hace un año fueron hacia profesionales mujeres, que representan el 79% de la plantilla.

"Queremos denunciar y visibilizar esta realidad. La violencia en los centros sanitarios no puede normalizarse", han sostenido desde CSIF. La organización sindical ha exigido medidas y "soluciones reales" al Gobierno de Aragón, y han solicitado "más medidas de protección para los profesionales y mejoras en la gestión organizativa".

"Es fundamental reforzar las plantillas. En los últimos años ha aumentado la demanda sanitaria y se está atendiendo con el mismo número de profesionales. Los trabajadores están sobrecargados y agotado, y los pacientes más molestos y cansados por las esperas", ha evidenciado la presidenta de CSIF Sanidad Aragón, para agregar que por ello "surgen más situaciones de tensión".

En concreto, CSIF reclama más medidas de protección, como vigilantes de seguridad en todos los centros sanitarios y videovigilancia en las zonas con mayor riesgo y que las víctimas cuenten con un apoyo "real e inmediato, asistencia psicológica y respaldo jurídico".

"En los últimos años, se han dado pasos, pero son insuficientes. En marzo de 2025, el Salud publicó un nuevo protocolo contra las agresiones, que incluía la figura del "profesional guía", pero un año después esto aún no se ha puesto en marcha. Garantizar la seguridad del personal del ámbito sanitario no es solo una cuestión laboral, es una condición imprescindible para proteger la calidad del sistema sanitario público", han subrayado Fessenden.