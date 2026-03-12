Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Convocan un 'abrazo' al edificio de Correos para intentar salvarlo de la demolición

Más de 50 asociaciones apoyan el manifiesto por su conservación y citan a la ciudadanía a un acto de protesta este domingo, a las 12.00 horas, en el edificio

Más de 50 asociaciones han apoyado el manifiesto por la conservación de la antigua sede de Correos del Portillo y han convocado para este domingo, a mediodía, un 'abrazo' simbólico para evitar su demolición.

Las entidades firmantes del manifiesto en defensa del antiguo Centro de Clasificación Postal de Correos del Portillo han convocado a toda la ciudadanía a participar en ese abrazo simbólico al edificio el próximo domingo 15 de marzo a las 12.00 horas, en la avenida Anselmo Clavé de Zaragoza (en la acera edificio de Correos)

Los convocantes señalan que el objetivo de esta acción es visibilizar el respaldo social a la conservación del edificio, un ejemplo relevante de la arquitectura contemporánea aragonesa que forma parte del paisaje urbano del Portillo desde hace más de cinco décadas.

Hasta el momento, más de 50 asociaciones y organizaciones ciudadanas se han adherido al manifiesto en defensa del inmueble, lo que refleja para los promotores el "creciente apoyo social a su protección patrimonial". Las entidades convocantes animan a la ciudadanía a participar en este "gesto colectivo" para demostrar que "el patrimonio arquitectónico del siglo XX también forma parte de la identidad de la ciudad y merece ser conservado".

