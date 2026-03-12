Cuatro de cada diez profesores de Aragón son interinos: "Somos la comunidad educativa con mayor tasa de temporalidad"

Cuatro de cada diez profesores de Aragón son interinos. O, al menos, así lo sostienen desde CCOO Aragón en su informe Seguimos siendo el profesorado peor tratado de España, un análisis que compara las condiciones de los docentes aragoneses con las de otras regiones. De él se desprende que son "los peor pagados" de España y también que el territorio registra la mayor tasa de interinidad: un 38,74%. Esto se traduce en que casi 4 cada 10 profesores de la comunidad son interinos y "cada curso tienen que cambiar de localidad".

El sindicato ha presentado este jueves su informe sobre las condiciones del profesorado en Aragón en el que describen como "desastrosa" la situación de la temporalidad. El informe, basado en datos del Ministerio de Educación, señala que la interinidad ha pasado de ocupar un 18% (2.910 plazas) de la plantilla en 2022 a superar el 20% (más de 3.910 plazas) en el momento actual. "Somos (Aragón) la comunidad educativa con mayor tasa de interinidad y estamos 14 puntos por encima de la media nacional (24,75%)", ha apuntado Guillermo Herraiz, miembro de la Ejecutiva Federal de CCOO Enseñanza y autor del informe junto a Guillermo Herraiz y Alfonso Alegre.

CCOO achaca este incremento a distintos motivos. Entre ellos, la tasa de reposición, que es el porcentaje de plazas que se pueden convocar para reemplazar a los profesores que se han jubilado, se han trasladado a otras comunidades o han dejado el puesto por otras causas. Esta depende del Gobierno Central. El sindicato señala que, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), esta tasa de reposición no llegó al 100%, lo que dejó vacantes que no se cubrieron por personal fijo. Desde 2018 ha ido aumentando de un 105% a un 120% y actualmente se negocia con el Ministerio de Educación su eliminación.

Sin embargo, desde el sindicato han incidido en que también hay competencias autonómicas que le exigen al Ejecutivo aragonés para revertir essa situación, como es la gestión de la tasa. El sindicato denuncia que el Gobierno de Aragón "pierde un año" al esperar a diciembre del año siguiente para publicar la Oferta de Empleo Público (OEP) del año anterior. Lo ejemplifican: "Los cuerpos docentes tenemos oposiciones con bastante regularidad y, hasta ahora, suelen comenzar en junio. Al producirse la OEP en diciembre del año siguiente al que se han producido las bajas, esas plazas la primera vez que pueden salir a oposición es junio de dos años después".

También critican la convocatoria de plazas que quedan desiertas en la oposición, y lo evidencian con los datos de la prueba del junio pasado de Secundaria y Formación Profesional (FP). "Se convocaron 1.018 plazas pero finalmente solo se adjudicaron 719, quedando 299 desiertas, es decir, casi un 30% del total. Este dato contrasta gravemente con procesos anteriores, donde las plazas sin cubrir apenas alcanzaban el 9%", indican en el informe.