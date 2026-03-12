La denominación de origen Cariñena presenta el documental 'El sabor de lo nuevo' con Samantha Vallejo-Nájera

"He descubierto un paisaje increíble, una gente maravillosa y un vino que sabe a gloria”. Así resume la conocida chef e influencer Samantha Vallejo-Nágera su experiencia como conductora del documental La primera vez… el sabor de lo nuevo, que la denominación de origen Cariñena ha estrenado este jueves en Zaragoza. En la cinta, la popular jurado durante más de una década del programa MasterChef en TVE dialoga con cuatro destacados artistas aragoneses sobre innovación, creación y los vinos de la denominación en “un viaje para descubrir y compartir el valor de lo nuevo”.

Los actores Itziar Miranda y Nacho Rubio, la diseñadora de vestuario Arantxa Ezquerro y la cantante Carmen París son los cuatro entrevistados en este documental. La empresaria descubre y comparte con ellos la nueva gama de vinos Garnacha Nueva de Cariñena, a la vez que conversan sobre el talento aragonés y momentos creativos singulares de cada uno de ellos. Como los papeles de Miranda y Rubio en la película Cariñena, vino del mar, el Goya al Mejor Vestuario logrado en 2025 por Ezquerro o la canción Brindis de París.

La primera vez… el sabor de lo nuevo es la culminación de las acciones de promoción que ha realizado Cariñena, con el apoyo de la Diputación Provincial de Zaragoza, con motivo de la elección de la localidad como Ciudad Europea del Vino 2025, y que han tenido como eje esta innovadora línea de vinos, lanzada hace un año.

Las entrevistas se grabaron el pasado octubre en cuatro localizaciones también muy singulares, que muestran los atractivos del territorio de la denominación: sus viñedos, el nuevo Cariñena Wine Museum, la casa natal de Goya y el santuario de la virgen de Lagunas.

El audiovisual, de media hora de duración, se ha estrenado en el cine Cervantes de Zaragoza con la presencia, entre otros invitados, de Samantha Vallejo-Nágera y la cantante Carmen París. En representación de la Diputación de Zaragoza, ha participado en la presentación la diputada de Cultura, Charo Lázaro.

Durante la tarde se ha realizado nueva proyección abierta al público, con todas las invitaciones agotadas. En esta última sesión se ha podido ver además la película Cariñena, vino del mar de Javier Calvo, basada en la novela de Antón Castro. Este largometraje, producido el pasado año con el patrocinio principal de la denominación de origen, ha tenido una gran acogida y ha sido premiado en varios festivales de cine. Los 250 asistentes a esta sesión han sido obsequiados con una botella de vino y veinte de ellos recibirán además una invitación doble para visitar una de sus bodegas, con cata y comida incluidas.

El documental ha sido realizado por la productora Nephilim, con la dirección de Cristina y María José Martín Barcelona y guion de Javier García Monserrat.

Samantha Vallejo-Nágera, que en su faceta profesional también es propietaria del restaurante Casa Taberna y de la empresa de catering Samantha de España ha asegurado que va a incorporar los vinos de Garnacha Nueva de Cariñena “porque tienen muchas posibilidades, no solamente en España, sino también fuera y su relación de calidad-precio está muy bien”.

La chef, que se formó con Paul Bocuse y Juan Mari Arzak, ha señalado que es “un vino rico y suave, que puede llegar a nuevos públicos jóvenes, y también gustar a los amantes ya del vino. Tiene un poso de tradición muy importante, de las cosas bien hechas; pero también es un vino fácil de entender, que no tienes que saber mucho para apreciarlo. Además, es perfecto para tomar a todas horas del día; por la mañana, como aperitivo, para acompañar una buena comida sin ser pesado, o en la cena para poder dormir bien”.