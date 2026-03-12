Eurocaja Rural consolida su modelo de "banca cercana" con un beneficio de 122 millones de euros en 2025

Eurocaja Rural ha cerrado el último ejercicio con un beneficio después de impuestos de 122 millones de euros, un 5,49% superior a los del ejercicio 2024. Estos resultados afianzan su posición como una de las entidades financieras más sólidas y solventes del panorama nacional. La cooperativa de crédito vuelve a demostrar la fortaleza de un modelo de negocio basado en la recurrencia de resultados, la prudencia en la gestión y la cercanía con el cliente.

Durante 2025, la Entidad ha continuado avanzando en su estrategia de expansión territorial, reforzando su presencia en todo el país mediante la apertura de 28 nuevas oficinas y la incorporación de equipos altamente especializados. Esta expansión -ordenada, sostenible y coherente con su cultura corporativa- ha permitido aumentar la base de clientes y diversificar la actividad en un momento clave para el sector financiero. Al cierre del ejercicio la Entidad contaba con 506 oficinas y 1.428 profesionales en su Grupo Económico.

El balance total ascendió a 11.221 millones de euros, lo cual representa un incremento del 13,48% frente al ejercicio precedente.

Resultados recurrentes

El modelo de banca humana de Eurocaja Rural, sustentado en la atención personalizada, la escucha activa y la transparencia, ha sido decisivo para generar confianza entre particulares, autónomos, empresas y administraciones públicas. Con más de 527.000 clientes en todo el país, y más de 44.000 nuevas altas solo en el año 2025, la entidad ha consolidado una base sólida y diversa que respalda su crecimiento sostenible.

La fidelidad de los clientes y la estabilidad del negocio recurrente han impulsado un aumento sostenido de la actividad crediticia hasta los 6.770 millones de euros, con un crecimiento de 18,59% en el año. Esta evolución se encuentra soportada en la concesión de 24.645 nuevas operaciones de crédito en 2025 por un importe total de 2.679 millones de euros.

La entidad continúa siendo líder en los mercados que opera en financiación hipotecaria, con 8.673 operaciones formalizadas por un importe de 1.242 millones de euros. En lo que hace referencia a recursos gestionados de clientes ascendieron al cierre del año a 9.819 millones de euros, con un crecimiento del 12,45% anual.

Estos resultados sitúan a Eurocaja Rural entre las entidades más solventes del sistema financiero español, con niveles de capital, calidad de activos y gestión del riesgo muy superiores a los requerimientos regulatorios. Al cierre del ejercicio la entidad registró un incremento en recursos propios de 114 millones de euros, hasta totalizar 882 millones de euros.

La consistencia en la generación de beneficios confirma la fortaleza de su modelo de negocio y la sostenibilidad de su estrategia. La entidad continúa desempeñando un papel clave en la lucha contra la exclusión financiera: a cierre de 2025, es la única entidad financiera con presencia física en 71 localidades, garantizando el acceso a servicios bancarios a más de 89.000 ciudadanos. Por otra parte, tomando en consideración la definición establecida por los programas PREE 5000 y DUS 5000 de la UE de reto demográfico, la entidad presta servicio en estas localidades desde 266 oficinas a más de 552.000 habitantes.

Actualmente opera en once comunidades autónomas y 26 provincias del territorio nacional, consolidándose como una referencia de estabilidad y compromiso territorial.