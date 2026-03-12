El grupo San Valero reúne a las doce empresas con las que tiene firmada una cátedra de FP

Los centros de Formación Profesional del grupo San Valero tienen desarrolladas diferentes líneas de colaboración con el mundo empresarial, estableciendo alianzas en el ámbito académico con empresas y entidades que contribuyen significativamente al desarrollo de esta modalidad de estudios. Un claro ejemplo, son las doce cátedras de FP que la entidad tiene establecidas con empresas que han decidido contribuir de forma decidida al fortalecimiento de las disciplinas que imparten Centro San Valero y CPA Salduie en once áreas formativas.

En este sentido, Grupo San Valero ha reunido a estas doce empresas en un acto que ha servido para ratificar el compromiso y la implicación de cada una de ellas. Las empresas que han asistido han sido: Ntt Data, Reboja, KPMG, Caja Rural, Avanza, Ebroacero, Magna, Grupo Sesé, BTS, Levitec, Grupo Henneo y JCV.

Todo ellos han ratificado su cátedra profesional de FP en una jornada que ha contado con la intervención de Patricia Iso, coordinadora del departamento de Orientación y Empresas del centro san Valero, que ha expuesto los resultados alcanzados y las actividades desarrolladas en este marco de colaboración, así como los nuevos enfoques e iniciativas que están en previsión.

Las doce empresas adheridas han aportado en el último año un total de 27.000 euros, de los que se han beneficiado un total de 62 alumnos de los centros de Formación Profesional del grupo: centro San Valero y CPA Salduie. Esta colaboración ha permitido desarrollar proyectos de Formación Dual y Formación en Centros de Trabajo (FCT), así como la participación activa en jornadas como el Job Day, “4º y Empresa” o el programa “Talento FP Dual” entre otros.

La parte emotiva la ha aportado Tándem Solidario, con su ponencia Encuentros emocionales: con el viento en la cara, en la que Javier Torralba y Raúl Gurrea han explicado cómo una idea que surge de las limitaciones particulares de sus dos componentes, llega a prestar ayuda desinteresada a personas con capacidades diferentes, movidos por una verdadera motivación social.

El acto ha contado con la presencia del vicepresidente del Grupo San Valero, Juan Carlos Sánchez Bielsa que ha dado la bienvenida a los asistentes y del director de comunicación del Grupo San Valero, Raúl de las Heras que ha conducido el acto.

La cátedra profesional de FP centra su modelo de formación en dos pluses, empresa y universidad. Con el apoyo de las empresas, a través de una dotación económica, se crea una bolsa de becas destinada a facilitar a los alumnos el acceso a la formación, a la investigación y al empleo.