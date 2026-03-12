La guerra de Irán sacude la logística de Inditex en Zaragoza: 34 vuelos cancelados y 74 chárter extra en el aeropuerto

El conflicto bélico desatado en Oriente Medio tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán sigue alterando el tráfico mundial de mercancías y tiene un reflejo directo en el aeropuerto de Zaragoza, una infraestructura estratégica para el comercio internacional gracias a su estrecha vinculación con el gigante textil Inditex. La compañía gallega mantiene una presencia comercial relevante en los países del Golfo, con cerca de 500 tiendas operativas, a las que abastece principalmente desde la capital aragonesa, uno de sus principales centros de distribución internacional de Zara, la principal cadena del grupo.

La terminal aragonesa, tercer aeropuerto de España en carga aérea, vive días de reajustes constantes en su programación. Desde que comenzó la escalada militar, hace apenas once días, se han cancelado 17 vuelos con diferentes orígenes y destinos -principalmente Dubái o Doha-, lo que equivale a 34 operaciones si se cuentan los trayectos de ida y vuelta, según los datos actualizados de Aena facilitados a este diario.

Al mismo tiempo, las compañías logísticas están multiplicando los vuelos especiales para mantener el flujo de mercancías. Hasta final de mes se han solicitado 37 nuevos vuelos chárter no previstos en la programación inicial, con rutas que conectan Zaragoza con Camboya, Toronto, Bakú o Estambul, lo que supone 74 movimientos adicionales entre despegues y aterrizajes.

La fotografía es la de una operativa sometida a cambios casi diarios. El cierre o la saturación de rutas aéreas en el entorno del Golfo y la inestabilidad en algunas vías marítimas clave están obligando a las empresas a rediseñar su logística global y a trasladar al avión mercancías que inicialmente iban a viajar por barco, un transporte mucho más caro pero imprescindible para mantener los flujos comerciales.

Zaragoza, nodo clave de la red logística de Inditex

En ese engranaje, cualquier alteración en la cadena logística internacional repercute inevitablemente en Zaragoza, uno de los grandes nodos de distribución de Inditex a escala mundial. La capital aragonesa alberga dos de los cinco centros logísticos globales de Zara, la principal enseña del grupo fundado por Amancio Ortega. El primero se ubica en el polígono Plaza, junto al aeropuerto, y el segundo en Malpica, una plataforma puesta en marcha el pasado verano para reforzar la capacidad de distribución del grupo.

Desde estas instalaciones se organizan envíos a decenas de mercados internacionales y se alimenta una parte sustancial del tráfico de carga del aeropuerto. De hecho, la estrecha relación con el grupo textil es una de las claves que ha permitido a Zaragoza consolidarse como tercer aeropuerto de mercancías de España, solo por detrás de Madrid y Barcelona.

Cuando las rutas se alteran, ya sea por conflictos geopolíticos, bloqueos marítimos o crisis logísticas, la actividad de estas plataformas y la programación de vuelos cargueros se convierten en un termómetro inmediato de la situación.

Casi 500 tiendas en Oriente Medio

A pesar de la tensión geopolítica, la compañía gallega sostiene que el impacto directo del conflicto sobre su negocio es, por ahora, limitado. Durante la presentación de resultados anuales, el consejero delegado del grupo, Óscar García Maceiras, explicó que la empresa mantiene un seguimiento permanente de la situación, priorizando la seguridad de clientes y trabajadores. “Seguimos monitorizando el conflicto y tratando de garantizar la seguridad de nuestros clientes y colaboradores”, señaló.

Inditex cuenta con casi 500 tiendas en Oriente Medio, todas ellas gestionadas en régimen de franquicia. La red incluye cerca de un centenar de establecimientos en Israel, más de 150 en Arabia Saudí, alrededor de 80 en Emiratos Árabes Unidos y una treintena en Qatar, entre otros mercados.

El estallido del conflicto obligó a cerrar temporalmente los locales en Israel durante aproximadamente una semana, aunque ya han reabierto. En el resto de la región, la mayoría de las tiendas siguen operando con normalidad.

Confianza en la capacidad de reacción

El consejero delegado del grupo defendió que la compañía dispone de herramientas suficientes para adaptarse a eventuales restricciones logísticas o comerciales. “Si algo nos han enseñado los últimos tiempos es que tenemos capacidad de reacción”, afirmó García Maceiras, recordando precedentes recientes como la pandemia o el bloqueo del canal de Suez.

El modelo de negocio de Inditex, basado en la diversificación de proveedores y en una logística altamente flexible, permite ajustar rápidamente las rutas de suministro o modificar la forma en que los productos llegan a los distintos mercados. Por ello, la compañía no prevé impacto relevante ni en los precios ni en su cadena de suministro.

Un valor defensivo en un entorno incierto

Algunos analistas coinciden con esa lectura. Un informe reciente de RBC Capital Markets sostiene que el conflicto en Oriente Medio no altera de forma material la tesis positiva sobre Inditex, al considerar que la exposición directa de la empresa a la región es moderada y que gran parte de su red comercial allí opera mediante franquicias.

El verdadero riesgo, según ese análisis, vendría más bien de los efectos indirectos del conflicto, especialmente una eventual subida del petróleo y del coste del transporte. Aun así, la firma sitúa a Inditex entre los minoristas mejor posicionados para resistir un entorno de incertidumbre geopolítica gracias a sus márgenes elevados, su balance sólido y su capacidad de adaptación logística.