Herido grave un motorista tras un accidente en Cuevas Labradas (Teruel)

Un motorista ha resultado herido grave este jueves tras sufrir un accidente en la localidad de Cuevas Labradas, en la provincia de Teruel.

El suceso se ha producido a las 13.00 horas en los alrededores del de camino de La Vega, una zona natural en el entorno del río Alfambra. Según han informado los equipos de rescate, el sinistro vial ha consistido en una caída sobre la calazdada que ha ido seguida con una salida del camino por el que circualaba para acabar chocando contra un árbol.

El accidentado es un varón de 41 años y vecino de Sant Carles de la Rápita (Tarragona). La primera inspección ha permitido conocer que sufre un traumatismo craneoencefálico por lo que ha sido trasladado con la ayuda del helicóptero del 112 al hospital Miguel Servet de Zaragoza donde se encuentra ingresado.

La Unidad de Investigación de Siniestros Viales (UNIS) de la Guardia Civil de Teruel se encuentra en este momenot instruyendo las diligencias sobre el caso e investigando las causas. La accidentado, por lel momento, no se le ha podido realizar las pruebas de alcohol y drogas por encontrarse insconsciente.