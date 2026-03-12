El Museo de Lérida niega a Aragón piezas de Sijena para una exposición temporal
Fueron solicitadas para la muestra temporal ‘Joyas del Renacimiento en Aragón’
EFE
El Museo de Lérida ha rechazado prestar al Gobierno de Aragón cinco tablas originarias del Monasterio de Sijena incluidas en su exposición permanente que le solicitó para ser exhibidas en la muestra temporal ‘Joyas del Renacimiento en Aragón’, según han informado a EFE fuentes del museo.
Son cuatro piezas propiedad del Museo de Lérida del antiguo retablo mayor del monasterio con las figuras de San Pablo, San Pedro, San Ambrosio y San Agustín, atribuidas al llamado Maestro de Sijena y la tabla del Museo Nacional de Arte Cataluña (MNAC) cedida en depósito al Museu de Lérida 'Jesús entre los doctores de la ley'.
El MNAC cedió la pieza al Museu de Lérida meses después del traslado por orden judicial por parte de la Guardia Civil de 44 obras de arte sacro desde Lleida al cenobio aragonés el 11 de diciembre de 2017.
El Museo de Lérida ha explicado que ha rechazado la petición porque no puede prescindir de las piezas ya que hacerlo distorsionaría su exposición permanente.
- Zaragoza estrenará una nueva parada de bus en el mes de abril: sus líneas cuentan con más de 676.000 viajeros
- Zaragoza Alta Velocidad saca a la venta un solar para 234 viviendas libres por 22 millones de euros: tendrá una torre de 20 plantas
- El restaurante de un parque de Zaragoza anuncia su cierre definitivo: 'Motivos ajenos a nuestra gestión
- Un grupo automovilístico italiano abrirá en Zaragoza su primer centro de operaciones en España
- El fondo danés CIP ha pagado ya casi 2 millones por guardar en el aeropuerto de Teruel los aerogeneradores del Clúster Maestrazgo
- Dos zaragozanas, atrapadas en la India por la guerra de Irán: 'Se nos está acabando la medicación y no podemos costear lo que vale aquí
- Uno de los restaurantes más populares del centro de Zaragoza se despide temporalmente de sus clientes: 'No es un adiós, es un hasta pronto
- Primeras imágenes de la nueva Romareda 'en modo' concierto: hasta 50.000 personas podrán vibrar en el futuro estadio del Zaragoza