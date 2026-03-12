El Museo de Lérida niega a Aragón piezas de Sijena para una exposición temporal

El Museo de Lérida ha rechazado prestar al Gobierno de Aragón cinco tablas originarias del Monasterio de Sijena incluidas en su exposición permanente que le solicitó para ser exhibidas en la muestra temporal ‘Joyas del Renacimiento en Aragón’, según han informado a EFE fuentes del museo.

Son cuatro piezas propiedad del Museo de Lérida del antiguo retablo mayor del monasterio con las figuras de San Pablo, San Pedro, San Ambrosio y San Agustín, atribuidas al llamado Maestro de Sijena y la tabla del Museo Nacional de Arte Cataluña (MNAC) cedida en depósito al Museu de Lérida 'Jesús entre los doctores de la ley'.

El MNAC cedió la pieza al Museu de Lérida meses después del traslado por orden judicial por parte de la Guardia Civil de 44 obras de arte sacro desde Lleida al cenobio aragonés el 11 de diciembre de 2017.

El Museo de Lérida ha explicado que ha rechazado la petición porque no puede prescindir de las piezas ya que hacerlo distorsionaría su exposición permanente.