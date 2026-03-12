EL PERIÓDICO renueva junto a Fundación Ibercaja y Caja Inmaculada su convenio para la sección 'Integración' del diario
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN mantiene su compromiso con la información para las personas con discapacidad y la accesibilidad a la información de servicio relacionada con empleo, vivienda u ocio con el objetivo de mejorar su inserción
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, de la mano de Fundación Caja Inmaculada y Fundación Bancaria Ibercaja han renovado este jueves el convenio de colaboración para este ejercicio 2026 para el mantenimiento de la sección 'Integración', muestra del compromiso de las tres entidades con las personas con discapacidad.
En la redacción del diario, las tres entidades han rubricado un acuerdo de colaboración que supone que, en las páginas del diario y en su sección digital, hay contenidos fijos para garantizar la información accesible y la información relevante para las personas con discapacidad, en ámbitos tan diferentes como el empleo, la vivienda, o el ocio.
Cristina Sánchez de las Heras, gerente de Prensa Diaria Aragonesa S.A.; José Luis Rodrigo Escrig, director general de la Fundación Bancaria Ibercaja y José Ramón Auría Labayen, presidente de la Fundación Caja Inmaculada, han sido los firmantes de este convenio que es reflejo también de una trayectoria de colaboración entre las tres entidades.
Así, el convenio recoge que el ámbito de las personas con discapacidad física, psíquica, orgánica y sensorial abarca a decenas de miles de personas en la comunidad autónoma de Aragón. Consciente de su importancia cuantitativa y cualitativa, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ha elaborado un proyecto informativo dirigido de forma específica a dicho colectivo social.
Se trata de un producto enfocado esencialmente a la integración de la persona con discapacidad; es decir, a la información de servicios relacionada con las ofertas y demandas de trabajo, la comunicación sobre viviendas accesibles y toda la gama de propuestas, desde cursos de formación hasta viajes, vacaciones o actividades de ocio, que permiten ejercer el derecho a la plena inserción en la sociedad.
Los firmantes consideran que dichos mecanismos de integración contribuyen decisivamente a mejorar las condiciones de vida de los discapacitados, así como su autoestima y sus posibilidades de realización.
El espacio informativo hasta ahora definido en sus rasgos generales llevará el cabecero "lntegración" y es objetivo de El Periódico de Aragón realizarlo mediante un sistema de convenio con los colaboradores Fundación Caja Inmaculada y Fundación Bancaria Ibercaja.
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