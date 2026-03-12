Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carlos OntañónDebut David NavarroGardés del ayuntamientoEl stop más difícilAday MaraCentro de datos Muel
instagramlinkedin

EL PERIÓDICO renueva junto a Fundación Ibercaja y Caja Inmaculada su convenio para la sección 'Integración' del diario

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN mantiene su compromiso con la información para las personas con discapacidad y la accesibilidad a la información de servicio relacionada con empleo, vivienda u ocio con el objetivo de mejorar su inserción

Ricardo Barceló, director de EL PERIÓDICO; José Luis Rodrigo Escrig, director general de la Fundación Bancaria Ibercaja; Cristina Sánchez de las Heras, gerente de Prensa Diaria Aragonesa S.A.; Y José Ramón Auría Labayen, presidente de la Fundación Caja Inmaculada, en la firma del convenio.

Ricardo Barceló, director de EL PERIÓDICO; José Luis Rodrigo Escrig, director general de la Fundación Bancaria Ibercaja; Cristina Sánchez de las Heras, gerente de Prensa Diaria Aragonesa S.A.; Y José Ramón Auría Labayen, presidente de la Fundación Caja Inmaculada, en la firma del convenio. / MIGUEL ANGEL GRACIA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, de la mano de Fundación Caja Inmaculada y Fundación Bancaria Ibercaja han renovado este jueves el convenio de colaboración para este ejercicio 2026 para el mantenimiento de la sección 'Integración', muestra del compromiso de las tres entidades con las personas con discapacidad.

En la redacción del diario, las tres entidades han rubricado un acuerdo de colaboración que supone que, en las páginas del diario y en su sección digital, hay contenidos fijos para garantizar la información accesible y la información relevante para las personas con discapacidad, en ámbitos tan diferentes como el empleo, la vivienda, o el ocio.

Cristina Sánchez de las Heras, gerente de Prensa Diaria Aragonesa S.A.; José Luis Rodrigo Escrig, director general de la Fundación Bancaria Ibercaja y José Ramón Auría Labayen, presidente de la Fundación Caja Inmaculada, han sido los firmantes de este convenio que es reflejo también de una trayectoria de colaboración entre las tres entidades.

Así, el convenio recoge que el ámbito de las personas con discapacidad física, psíquica, orgánica y sensorial abarca a decenas de miles de personas en la comunidad autónoma de Aragón. Consciente de su importancia cuantitativa y cualitativa, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ha elaborado un proyecto informativo dirigido de forma específica a dicho colectivo social.

Representantes de las tres entidades, en la redacción de EL PERIÓDICO, tras la firma del convenio de Integración.

Representantes de las tres entidades, en la redacción de EL PERIÓDICO, tras la firma del convenio de Integración. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Se trata de un producto enfocado esencialmente a la integración de la persona con discapacidad; es decir, a la información de servicios relacionada con las ofertas y demandas de trabajo, la comunicación sobre viviendas accesibles y toda la gama de propuestas, desde cursos de formación hasta viajes, vacaciones o actividades de ocio, que permiten ejercer el derecho a la plena inserción en la sociedad.

Los firmantes consideran que dichos mecanismos de integración contribuyen decisivamente a mejorar las condiciones de vida de los discapacitados, así como su autoestima y sus posibilidades de realización.

Noticias relacionadas

El espacio informativo hasta ahora definido en sus rasgos generales llevará el cabecero "lntegración" y es objetivo de El Periódico de Aragón realizarlo mediante un sistema de convenio con los colaboradores Fundación Caja Inmaculada y Fundación Bancaria Ibercaja.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Giro brusco del tiempo en Zaragoza: una masa de aire polar traerá un 'invierno' de 24 horas
  2. Instalan una grúa en la azotea de una de las torres más emblemáticas de Zaragoza para construir un nuevo mirador
  3. La guerra de Irán sacude la logística de Inditex en Zaragoza: 34 vuelos cancelados y 74 chárter extra en el aeropuerto
  4. Zaragoza Alta Velocidad saca a la venta un solar para 234 viviendas libres por 22 millones de euros: tendrá una torre de 20 plantas
  5. El histórico fabricante aragonés Galletas Asinez entra en liquidación tras no poder cumplir el convenio con sus acreedores
  6. El fondo danés CIP ha pagado ya casi 2 millones por guardar en el aeropuerto de Teruel los aerogeneradores del Clúster Maestrazgo
  7. El pueblo de la 'infancia' de Ester Expósito está en Aragón: un precioso enclave en el Pirineo oscense
  8. De Ainzón (Aragón) a Tudela (Navarra) para ejercer como maestra: 'He ganado en calidad de vida

Lasobras no se descarta para la futura presidencia de Chunta Aragonesista

Lasobras no se descarta para la futura presidencia de Chunta Aragonesista

Zaragoza protesta contra la guerra en Oriente Medio: "No al genocidio. No hay que olvidar Gaza"

Zaragoza protesta contra la guerra en Oriente Medio: "No al genocidio. No hay que olvidar Gaza"

Merlin se queda con dos tercios del macroproyecto de centros de datos de Forestalia y levantará su campus en Muel

Merlin se queda con dos tercios del macroproyecto de centros de datos de Forestalia y levantará su campus en Muel

Carlos Ontañón figura como apoderado en más de 50 empresas vinculadas a Fernando Samper

Carlos Ontañón figura como apoderado en más de 50 empresas vinculadas a Fernando Samper

La Guardia Civil señala a Fernando Samper por fomentar "puertas giratorias" y ser el líder de la trama del caso Forestalia

Dos grúas 'unicas' para construir el mirador de 360 grados más espectacular de Zaragoza

Detenido un joven de Zaragoza por descargar documentación privada de su compañera de trabajo

Detenido un joven de Zaragoza por descargar documentación privada de su compañera de trabajo

La Feria, el primer restaurante libanés que abrió en Zaragoza: "No es cocinar recetas, sino haber vivido los sabores"

La Feria, el primer restaurante libanés que abrió en Zaragoza: "No es cocinar recetas, sino haber vivido los sabores"
Tracking Pixel Contents