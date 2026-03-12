Los precios de la vivienda siguen disparados: los vecinos de Zaragoza y Huesca ya destinan más de lo deseable en sus hipotecas

Comprar una vivienda de obra nueva en Aragón salió en 2025 un 7,4% más caro que un año antes. Así lo refleja el último informe inmobiliario de la consultora Tinsa, en el que se destaca que los precios siguen disparándose en la inmensa mayoría de comunidades autónomas (solo han bajado en Extremadura, un 2,9%), aunque en la comunidad aragonesa lo hacen todavía por debajo de la media nacional, donde subieron un 10,4% para llegar a los 2.567 euros el metro cuadrado. Unas cifras que, en términos nominales, son un 17% más que en los picos de 2007, justo en la previa del crac financiero, aunque restando la inflación, en un baremo más realista, todavía están un 18% por debajo.

Todo ello está provocando que los ciudadanos que acceden a un hogar recién construido tengan que asumir cada vez un mayor esfuerzo a la hora de destinar un porcentaje de su salario a la hipoteca. Los límites marcados siempre por todos los estudios hablan de que estos deben ser del 30% o similares, aunque el promedio español ya está en el 35% y Zaragoza y Huesca, tanto las provincias como las capitales, ya están por encima.

En el caso de ambas provincias, sus ciudadanos destinaron en 2025, según Tinsa, un 37% de su renta al préstamo con el que accedieron a sus nuevas viviendas, mientras que en Teruel sí está en niveles más modestos, en el 31%.

La media aragonesa también queda por encima, en el 38%, aunque es la segunda comunidad donde menos esfuerzo deben hacer sus ciudadanos (solo en el caso de Extremadura es menor, del 37%). Baleares, por ejemplo, está en el 67%, y Andalucía en el 55%. En el caso de Zaragoza, quienes compraron un piso en la ciudad el pasado año tuvieron que hacer un esfeurzo del 39%. En Huesca fue del 36% y en Teruel del 31% de sus respectivos salarios.

Incremento de los precios de la vivienda nueva por capitales de provincia en 2025. / Tinsa

En cualquier caso, Aragón aún tiene otras nueve comunidades autónomas donde la variación interanual del precio de la vivienda de obra nueva creció más. El top 3 lo conforman Cantabria (un crecimiento del 17,2%), Asturias (14,9%) y Baleares (12,8%). Por la cola, donde menos subió la vivienda fue en Castilla y León y Cataluña (un 3,6% ambas), además del caso excepcional extremeño, donde incluso descendió.

Dentro del territorio aragonés, Huesca fue la provincia con un mayor incremento en el coste, un 13,7%, mientras que en Teruel fue del 6,4% y Zaragoza fue donde menos subidas se registraron, de un 5,9%. Mientras, la capital turolense experimentó el mayor incremento de precios (9,2%), seguida de Zaragoza (6,5%) y Huesca (4,6%). De hecho, Segovia fue la única de las capitales de provincia donde descendió el coste de la vivienda nueva, en un 0,4%.

La vivienda usada

Todos estos registros no tienen en cuenta el volumen de transacciones referido a los pisos usados, de segunda mano. Si se combinan, el último cuatrimestre del año cerró en Aragón, según la misma consultora inmobiliaria, con un incremento del 11,2% en los precios, elevando a 1.661 euros el coste del metro cuadrado. En Zaragoza capital el incremento de costes fue del 16,4%, con Las Fuentes, Delicias, Centro, Casco Antiguo y Torrero–La Paz como distritos más destacados.

El contexto actual es importante, ya que el país, con Aragón como uno de los mejores ejemplos, experimentó el pasado año el mayor número de operaciones de compraventa de vivienda desde 2007: 18.611. Cerca del 80%, 14.869, fueron de segunda mano, un comportamiento muy distinto al de los años de bonanza, cuando las nuevas promociones igualaban e incluso superaban a las usadas.