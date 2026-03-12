Los profesores de Aragón, los peor pagados del país según CCOO: un profesor de Tarazona gana 144 euros menos que uno de Tudela (Navarra)

Aragón es el territorio "menos atractivo y más hostil" del país para ejercer la docencia. Es la conclusión que revela la Federación de Enseñanza de CCOO en el informe Seguimos siendo el profesorado peor tratado, un análisis comparativo sobre la situación del profesorado en la región y en otras y que eidencia que la aragonesa "sigue teniendo al profesorado peor pagado" de España. A ello agrega que es un 25% más pobre que hace 25 años. En concreto, el sindicato sostiene que, en la comunidad, un maestro (Infanitl y Primaria) gana unos 2.942 euros al mes, que son 184 menos que la media estatal, y un profesor de Secundaria unos 3.322 euros, que son 192 euros mensuales menos que la media nacional.

CCOO ha presentado este jueves las conclusiones del informe, en el que se analizan tres puntos principales -las remuneraciones, la tasa de interinidad y la sobrecarga laboral- por los aseguran que hay "una brecha estructural que separa al docente de Aragón de sus homólogos en otras comunidades". "Somos los profesores más pobres de España", ha subrayado Alfonso Alegre, delegado de la Federación de Enseñanza CCOO Aragón, que ha afirmado que este es uno de los motivos por los que cada vez resulta más difícil encontrar profesores.

Diferencias salariales

Los profesores de todo el país cobran un salario base y unos trienios (un aumento salarial cada tres años) que son iguales para todas las comunidades. A ello se suman los complementos salariales, entre los que se encuentra el destino, que depende del nivel del puesto, y los específicos, que recogen el desempeño de disitintos cargos. Además hay otros como los sexenios, que se cobran cada seis años si se ha continuado con la formación, y otros como el de productividad o antigüedad, en función de la comunidad. Estos dependen de cada región.

Para calcular las diferencias entre comunidades, CCOO ha calculado lo que cobra un profesor nada más empezar, a los seis años, a los doce y a los veinticuatro. El informe revela así que, con una antigüedad media de 0 a 4 sexenios, en Aragón un maestro (Infantil y Primaria) cobraría 2.942 euros al mes, muy por debajo de la media estatal fijada en 3.126,13 euros.

Lo mismo sucedería en el caso de los profesores de Secundaria, que con una antigüedad media de 0 a 4 sexenios obtendrían una retribución de 3.322 euros mensuales frente una media estatal de 3.514 euros. Similar a la aragonés hay otros territorios como Extremadura, Cataluña o la Comunidad Valenciana, y en el otro extremo de la gráfica se sitúan Ceuta y Melilla, con 4.069 euros mensuales.

Desde el sindicato han sostenido que esta diferencia, sumada a que en Aragón existe una alta tasa de interinidad, provoca que los docentes se marchen a ejercer la docencia en otros territorios. Y han citado ejemplos. "Un maestro en Benasque gana 150,02 euros menos que uno de Vileza (Lleida)", lo que al año se traduce en 2.100,28 euros menos; "Un profesor en Tarazona gana 144,09 euros menos mensuales que uno de Tudela (Navarra)", lo que supone 2.017,26 euros menos anuales; o "un profesor en Monreal gana 123,7 euros menos al mes que uno de Molina (Guadalajara)", que son 1.731,8 euros menos al año.