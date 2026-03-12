El pueblo de la 'infancia' de Ester Expósito está en Aragón: un precioso enclave en el Pirineo oscense

La mundialmente conocida actriz española Ester Expósito vuelve a ser protagonista tras haber sido vista de escapada en París con la estrella francesa del mundo del fútbol, Kylian Mbappé, mientras este se sigue recuperando de una lesión en la rodilla que le ha estado mermando durante estos últimos meses. La madrileña ha recorrido todo el mundo bajo los focos de las cámaras, forjando su nombre en oro en series como Veneno (2020), Alguien tiene que morir (2020) o Élite (2018-2020), la que de verdad la convirtió en una celebridad por la fama que cogió entre la población más joven usuaria de Netflix. Pero, lo que poca gente sabe es que uno de sus primeros éxitos tiene marca aragonesa y vivió múltiples rodajes en un bello rincón del Pirineo.

Fue el 25 de marzo del año 2019 cuando se estrenó la primera temporada de La caza. Monteperdido, thriller policial español en el que se trata de descubrir el misterio de la desaparición de dos niñas: Ana y Lucía. Pues bien, Ester Expósito interpreta a la segunda, y aunque con poco tiempo en pantalla, aparece en esta serie que fue filmada en la villa de Benasque, cuando apenas tenía 18 años (durante el rodaje principal).

Ester Expósito representando a Lucía Castán, una de las niñas desaparecidas en la serie de 'La caza' / CINEMANÍA

Este pequeño municipio del Pirineo aragonés se convirtió durante varios meses en el escenario principal de la ficción. Rodeado por algunos de los picos más altos de la cordillera y muy cerca del macizo de la Maladeta, donde su ubica el Aneto, Benasque es conocido por su paisaje alpino, sus calles de piedra y su arquitectura tradicional de montaña. Ese ambiente aislado, entre bosques, ríos y montañas, fue uno de los motivos por los que el equipo de producción eligió este lugar para ambientar la historia, ya que encajaba perfectamente con el tono misterioso y de tensión de la trama.

Durante el rodaje, muchos vecinos del pueblo participaron como figurantes o presenciaron cómo las cámaras transformaban plazas, calles y caminos en escenarios de investigación policial. La serie, además, sirvió para mostrar al gran público algunos de los paisajes más espectaculares del valle, combinando escenas urbanas con secuencias rodadas en plena naturaleza pirenaica.

Benasque no se llevó todo el protagonismo, ya que otra parte del rodaje también tuvo lugar en Cerler, otra pequeña villa del Pirineo situada a pocos kilómetros y muy conocida por tener una estación de esquí propia. Sus calles empinadas, su arquitectura de alta montaña y las vistas al valle aportaron todavía más realismo al ambiente de aislamiento que buscaba transmitir la serie.

De alguna forma, el Pirineo también fue testigo de los primeros pasos de Ester Expósito antes de convertirse en una de las actrices españolas con mayor proyección internacional en los últimos años. Durante los meses que duró el rodaje de La caza. Monteperdido, Benasque y los paisajes que lo rodean se convirtieron, en cierto modo, en su hogar temporal: el lugar donde trabajó, convivió con el equipo y dio forma a uno de sus primeros papeles en televisión. Entre montañas, bosques y calles de piedra, el valle pirenaico fue durante un tiempo su “pueblo”, un escenario que formó parte de esa etapa inicial de una carrera que, poco después, despegaría con fuerza en la industria audiovisual española.