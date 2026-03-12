Sanidad contratará traumatólogos externos para el hospital de Alcañiz ante la falta de personal

El Servicio Aragonés de Salud (Salud) ha sacado a licitación un contrato para externalizar el servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del hospital de Alcañiz (Teruel), inaugurado en el junio de 2025, ante la "infradotación estructural en la plantilla". Los profesionales externos reforzarán la asistencia médica en consultas externas, cirugía mayor y pacientes urgentes no ingresados cuando así se requiera. El importe estimado es de 428.934,74 euros.

La Gerencia del Sector de Alcañiz indica que la contratación de personal externo responde a "una necesidad estructural e indispensable para garantizar una atención sanitaria de calidad a los pacientes". Según informan, la "infradotación estructural de la plantilla impide garantizar la prestación de una asistencia de calidad y ha provocado un incremento en listas de espera de consultas externas". "Con la plantilla disponible actualmente, es imposible revertir esta situación", se señala tras afirmar que el déficit de traumatólogos, "sostenido en el tiempo", ha causado un aumento creciente del malestar social.

Fuentes del Departamento de Sanidad de la DGA informan de que la plantilla de Traumatología del hospital de Alcañiz es de 7 plazas, de las cuales hay 5 completas y 2 vacantes. Los puestos vacíos se han adjudicado en el último concurso de traslados, por lo que se contará con el 100% del personal. A estos 7 especialistas se sumarán aquellos contratados de forma externa cuando resulte necesario. Las intervenciones programadas se harán de lunes a viernes y, las consultas externas, viernes, sábados y domingos.

La asistencia se hará en función de las necesidades y por precio unitario, por lo que el pago se realizará por cada intervención que realice el profesional externo. El precio máximo por el que se licitan las consultas externas es 30 euros, y el de las urgencias que no requieren ingreso es 40 euros. El contrato establece que como máximo podrán realizar 2.500 consultas externas y 300 urgentes de usuarios no ingresados. En caso de que el personal externo llegue a estas cifras de atenciones, el importe alcanzaría los 75.000 euros y los 12.000 respectivamente. La consejería incide en que se pagarán solo las atenciones que se realicen.

La duración del contrato es de siete meses. Se prevé que comience el 1 de junio de 2026 y finalice el 31 de diciembre del mismo año, aunque hay posibilidad de prórroga de 12 meses. El plazo para las ofertas se cerrará el 24 de marzo.

Desde la consejería de Sanidad remarcan que la apuesta del Salud es atender la demanda asistencial lo antes posible, para lo que se recurre a todos los recursos humanos posibles. Desde la Gerencia del Sector de Alcañiz se indica que la contratación externa se realiza para garantizar la continuidad asistencial para todos los pacientes, mejorar la gestión de la demanda, disminuir los plazos de atención, evitar el deterioro de la calidad asistencial y la cronificación de procesos y optimizar la atención a las urgencias no ingresadas. En el contrato se señala que la medida es "necesaria para asegurar la adecuada atención sanitaria de la población" de la zona.

El hospital de Alcañiz comenzó a funcionar en junio de 2025, en una apertura progresiva que se llevó a cabo después de invertir 41 millones de euros en el mismo, según indicó entonces el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ahora en funciones. Del total, 20 se destinaron a obras y los otros 21 al equipamiento y adaptación de espacios entre 2024 y 2025.