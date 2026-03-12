Vox denuncia la "opacidad" del Gobierno de Aragón en la gestión de las VPO

La diputada de Vox en las Cortes de Aragón, Carmen Rouco, ha analizado que el último informe de la Cámara de Cuentas "ha confirmado la opacidad y el descontrol del Gobierno de Aragón en su gestión de las Viviendas de Protección Oficial (VPO)". Una tipología de vivienda que ha definido como "un bien de primera necesidad para miles de familias aragonesas que no pueden acceder al mercado libre". "La Cámara de Cuentas confirma que hay falta de transparencia", ha analizado.

Ha criticado que "no existe un registro único, actualizado y fiable de las VPO; no hay una base de datos centralizada". Por el contrario, ha apuntado que "hay hojas de Excel dispersas, sin criterios comunes, sin fechas de alta y baja, y sin garantía de actualización". Una circunstancia que "se agrava más en Huesca y en Teruel", de modo que Rouco lo ha englobado en un "caos administrativo".

La diputada de Vox ha expresado que “tampoco sabemos cuántas viviendas protegidas hay realmente en Aragón; ni cuántas familias o jóvenes necesitan estas viviendas”. “Así no se pueden planificar políticas eficaces, no se pueden combatir ni la especulación ni garantizar que estas viviendas lleguen a los aragoneses que las necesiten”, ha lamentado.

En respuesta, Rouco ha reivindicado “el cumplimiento íntegro” de la iniciativa de Vox aprobada el 3 de junio de 2025 en la comisión de Vivienda para “garantizar la información detallada y transparente en la web del Gobierno de Aragón de todas las promociones de VPO”. Ha esgrimido que “los aragoneses tienen derecho a saber cuántas viviendas protegidas hay, dónde están, quién puede acceder a ellas, qué promociones existen y qué requisitos se necesitan” para el acceso.

Igualmente, ha reclamado “coordinación” a la consejería de Vivienda del ejecutivo autonómico, a raíz de la rueda de prensa de este martes de la directora general de Vivienda, María Pía Canals, en la cual “se compromete a mejorar la publicidad de las promociones” –así aparece publicado en el Aragón Hoy- “cuando el consejero Octavio López nos respondió en pleno –en septiembre de 2025- que esta publicidad funcionaba a las mil maravillas”.

Rouco ha añadido en que “en los años 2015 y 2016 hubo cero calificaciones de viviendas públicas, con una consejería de CHA” en materia de vivienda, dentro de un Gobierno de Aragón liderado por el PSOE. “Este es el legado de la vivienda protegida de la izquierda e izquierda radical en Aragón”, ha expuesto.