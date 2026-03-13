Abandono del patrimonio del siglo XX: Hispania Nostra alerta del riesgo de ruina de la casa Pujol de Ejea y de una chimenea en Calamocha

Una chimenea industrial en riesgo de derrumbe en Calamocha y una construcción señorial en un estado de conservación muy deficiente en Ejea de los Caballeros son las dos últimas incorporaciones aragonesas a la lista roja del patrimonio elaborada por la fundación Hispania Nostra. Las dos muestras arquitectónicas, ambas del siglo XX, se suman a un largo inventario de enclaves descuidados, sin señalización y amenazados por el abandono en la comunidad.

La incorporación más reciente, este mismo jueves, es la llamada casa Pujol de Ejea de los Caballeros, que se levanta en la confluencia del paseo del Muro y las calles Concordia y Joaquín Costa. Su construcción se calcula entre los años 1900 y 1913 como mansión de una familia de la incipiente burguesía industrial de la localidad. Posteriormente, combinaría su uso residencial de los Villacampa con el de oficinas y comercios (como electrodomésticos o butano) hasta su actual situación de abandono.

La casa Pujol, según recuerda el listado Hispania Nostra, es anterior al primer gran ensanche de Ejea proyectado en 1919, y desde entonces ha tenido varias amenazas de derribo por su situación de ruina que han podido que han podido ser evitadas por su pertenencia al entorno protegido de la iglesia de San Salvador y al perímetro del conjunto histórico.

Su arquitectura, de estilo historicista posiblemente levantada sobre un antiguo palacio barroco, destaca por una fachada simétrica con balcones de forja y un lucernario superior que actúa como hito visual dominando el paseo del Muro y cerrando la perspectiva ciudadana.

Hispania Nostra advierte que en la actualidad "se encuentra en un estado muy deficiente" con riesgo de hundimiento estructural, así como pérdida de revocos o decoraciones. Las filtraciones y la vegetación están avanzando en la pérdida de elementos originales. "La situación es de abandono avanzado con riesgo de ruina si no se interviene de manera urgente", advierten.

La vieja chimenea presenta un alto riesgo de derrumbe. / Hispania Nostra

En Calamocha la situación también es de urgencia por el mal estado de conservación de la gran chimenea de ladrillo que es parte esencial de la tejería Vega, una fábrica que formaba parte del amplio patrimonio industrial de la capital del Jiloca a finales del XIX y mediados del XX, cuando contaba con molinos, fábricas de lana, transformadoras de cobre o un central eléctrica.

La tejería Vega contaba con un horno industrial de tipo Hofmann que permitía la fábrica de tejas, ladrillos y otras piezas cerámicas. La esbelta chimenea está actualmente amenazada por numerosas grietas longitudinales y por desprendimientos de sus bloques.

Se conservan alguno de los moldes empleados en la fabricación industrial de las tejas y ladrillos, así como un motor encargado de mover la máquina amasadora.

Los responsables de la lista Hispania Nostra recuerdan que después de su cierre en los años 60 del siglo pasado la fábrica se utilizó como almacén agrícola. Actualmente, se encuentra dentro de una finca particular y sufre "gran abandono, sus edificios se han modificado y no se ha restaurado ni se ha hecho un museo a diferencia de otros edificios industriales del municipio".

La lista Hipania Nostra recoge en este momento 180 enclaves aragoneses calificados en elevado riesgo de desaparición. Además de las muestras de Ejea y Calamocha, en lo que va de año el listado especializado ha sumado vestigios de Ráfales (con una torre carlista), de La Fueva (con un lavadero de piedra), Navardún (por unos capiteles adosados a un edificio) y Armillas (por unas salinas del siglo XII).

En la lista negra, esto es, el patrimonio que se considera irrecuperable, se ha sumado este mismo año la torre del marqués de Montemuzo de Alagón, completamente arrasada tras años de abandono y expolio de sus piezas originales de gran valor. La construcción, junto al río Jalón, se remontaba al siglo XVIII.