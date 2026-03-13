De Ainzón (Aragón) a Tudela (Navarra) para ejercer como maestra: "He ganado en calidad de vida"

Vive en Mallén (Campo de Borja, Aragón) y, hasta el curso pasado, ejercía como maestra en Ainzón, en la misma comarca aragonesa y a unos 20 kilómetros de su casa. Pero desde el pasado septiembre, y después de una decisión "difícil", María ejerce en Tudela (Navarra). Está a unos 23 kilómetros de su casa, dice, y afirma: "Me cuesta más o menos el mismo tiempo". Lo que no es igual son sus condiciones laborales. La maestra explica que "el sueldo es bastante más alto" y añade que cobran también un complemento familiar por hijo, algo que no le sucedía en su tierra natal y que considera importante en un momento en el que se busca "aumentar la natalidad".

La aragonesa María fue maestra interina durante ocho o nueve años, lo que le obligaba a cambiar de localidad cada poco tiempo. "Hubo algún curso en el que ejercí en las tres provincias de Aragón", explica. La itinerancia era una constante y, critica, "se pagaba cuando se quería". El año pasado, y después de mucho pensarlo, decidió presentarse al concurso de traslados nacional y optar a su plaza fija en Navarra, además de en la comunidad aragonesa.

"En el colegio anterior estaba muy a gusto, pero bajaba la cantidad de alumnos y la primera plaza que iba a desaparecer era la mía, que era la última que me había incorporado", explica. Cuenta que al final se "lanzó a la piscina" y ahora está "muy contenta". Además de por que se haya incrementado su salario y recibir nuevos complementos, en Tudela tiene "docencia compartida". "Es una ventaja para los niños, porque con la cantidad de niveles diferentes que hay en un aula, el hecho de que haya más de un docente permite personalizar más el aprendizaje", sostiene, y añade: "Cunden más cuatro manos que dos".

María comparte que la sobrecarga laboral sigue siendo la misma que cuando ejercía en su comunidad natal, pero pone en valor esta docencia compartida porque resulta "beneficiosa". "Aquí (Tudela) están acostumbrados, y yo les digo que no saben la suerte que tienen", comparte. Con ello apoya los puntos a los que se refiere CCOO Aragón, sindicato al que pertenece, en el análisis Seguimos siendo el profesorado peor tratado que presentó este jueves.

En Tudela, María cuenta también con horas de coordinación, algo que echaba en falta en Ainzón. "En ambos sitios hay que hacer trabajo fuera del aula, pero esas hora ayudan", expone. Otra diferencia entre territorios a la que apunta son las sustituciones, ya que, bajo su experiencia, en Navarra estas se cubren en el mismo momento mientras que en Aragón "igual tardan una semana".

Tras varios meses como maestra en la comunidad vecina, la docente celebra el paso al frente que dio al presentarse al concurso de traslados nacional y tener ahora su puesto fijo en Navarra. "Perdí puntos por concursar, pero volveré a ganar. Fue difícil y, cuando salió lo provisional, lo seguí pensando mucho", expresa. Pero afirma que ha "ganado en calidad de vida".