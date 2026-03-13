Aragón aprueba por la mínima en dependencia: 754 personas murieron esperando la resolución en 2025

Aragón vuelve a tener un aprobado "raspado". Al igual que en 2024, la comunidad ha obtenido un 5,3 en la gestión de la dependencia en 2025, una cifra que viene dada por factores como la reducción de listas de espera en 750 personas. Pese a ello, el año pasado fallecieron un total de 754 personas esperando la resolución de su solicitud de dependencia. Aunque estas son 224 menos que en los doce meses anteriores (980), el dato "continúa siendo elevado".

Así lo señala el XXVI Dictamen del Observatorio de la Dependencia, del que se desprenden los datos y que, realizado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, se ha presentado este viernes en el Congreso de los Diputados. El informe sitúa la comunidad en el sexto puesto de la clasificación nacional.

El análisis revela que la cifra de personas "limbo", que son aquellas que tienen reconocida la ayuda a la dependencia pero no la han recibido, se ha reducido a las 641, lo que representa un 1,3% del total de dependientes frente al 8,3% de media estatal. La lista de espera se ha reducido así en 750 personas. Sin embargo, todavía hay 4.097 aragoneses pendientes de ser valorados por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), lo que sumado a los que ya lo han sido eleva la lista de espera de 2025 a 4.738 personas.

Estos datos ponen en evidencia que, en Aragón, una vez se reconoce el derecho a la dependencia, la gestión de las ayudas y servicios es ágil. La dificultad está en acceder al sistema. Según revela el informe, en 2025 fallecieron 7.854 personas con solicitud de dependencia, entre las que se incluyen aquellas que estaban en lista de espera sin haber sido atendidas y aquellas que, o bien tenían el derecho reconocido y habían recibido ya servicios o prestaciones de forma completa o parcial, o estaban pendientes de resolución de grado. De este último grupo murieron 399.

Si se excluye del análisis a las casi 400 que fallecieron sin haber recibido el grado, la cifra se reduce a 7.455 defunciones. De estas personas, un 89,89% estaba recibiendo algún tipo de atención, mientras que un 10,11% murió sin haber sido atendido. Estas son 754. El informe indica que, de ellas, 735 estaban pendientes de la valoración de grado y otras 19 ya tenían el derecho reconocido y estaban a la espera de recibir la prestación o el servicio.

El gasto por persona dependiente, inferior a la media nacional

El número de nuevas atenciones ha crecido un 8,94% y, en 2025, Aragón alcanzó las 49.312, lo que son 4.048 personas más. Aunque positivo, el crecimiento es inferior al del conjunto estatal, que ha aumentado en un 10,45%. El territorio también está por debajo de la media nacional en gasto público por dependiente: 4.020 euros frente a los 6.015 euros de promedio en España.

El análisis explica que la diferencia de 2.000 euros de gasto por dependiente entre la comunidad y el conjunto del país se debe a que, en Aragón, predominan las ayudas económicas sobre los servicios. Es decir, que se recurre más a ayudas para que las familias cuiden a la persona o contraten un servicio privado para ello que a los servicios públicos como, por ejemplo, las residencias o la ayuda a domicilio.

En concreto, el informe detalla que a las Pecef (prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar) se destina un 26,9% del gasto total en servicios y, a las PEVS (prestaciones económicas vinculadas al servicio -privado-), un 18,6%. Como estas ayudas tienen un coste menor al de los recursos públicos directos, que incluyen trabajadores, instalaciones, etc., el territorio se sitúa por debajo de la media estatal. Según el documento, en total las Pecef suponen un 40,3% de todos los servicios a la dependencia que se ofrecen en Aragón, por lo que supera a la media nacional de un 30,77%.

El informe señala que, por este mismo motivo, el gasto público por habitante en Aragón también es inferior al del conjunto de España: frente a los 138,9 euros por ciudadano en la comunidad, 193,8 euros de media nacional. Ello deja un sistema "low-cost" en el que predominan los servicios que tienen un coste más bajo.

Financiación del sistema

Los costes directos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) por la gestión de estas prestaciones y servicios -tanto las PECEF y las PEVS como las ayudas a domicilio, residencias, etc.-alcanzan los 245 millones de euros de forma aproximada, según indica el informe. De esta aproximación se excluyen gastos indirectos y/o de gestión.

El análisis señala que, del gasto total que realizan las administraciones públicas en dependencia, el Gobierno de Aragón aporta un 49%, que son cerca de 107 millones de euros, y el Estado el 51% restante, que son unos 111 millones. De este cálculo se excluye la aportación que hacen los usuarios.

Noticias relacionadas

Basándose en estos datos, desde el Observatorio señalan que hay "una clara tendencia muy cercana al equilibrio presupuestario" gracias al plan de choque que estableció el Gobierno Central entre 2021 y 2023 con el que aumentó su aportación al SAAD en 600 millones al año. Cabe recordar que la medida comprendía que, si las comunidades reducían su aportación a la dependencia a raíz de que el Estado aumentara la suya, el Gobierno Estatal reduciría la cuantía destinada a esa región.