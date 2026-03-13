Aragón permitirá aplazar o fraccionar deudas tributarias a empresas afectadas por la guerra de Trump

El Gobierno de Aragón activará medidas fiscales para aliviar la presión sobre las empresas exportadoras ante el deterioro del escenario geopolítico internacional. El Ejecutivo que preside en funciones Jorge Azcón anunció este viernes que las compañías afectadas por la guerra en Oriente Medio podrán aplazar o fraccionar sus deudas tributarias con la Hacienda autonómica, una decisión que se dio a conocer tras la reunión del Consejo Asesor para la Internacionalización de las Empresas Aragonesas.

En el encuentro, en el que participaron organizaciones empresariales y sindicatos, se analizó la situación del comercio exterior aragonés en un contexto marcado por la escalada bélica en Oriente Medio y las tensiones comerciales con Estados Unidos.

La flexibilización fiscal afectará a impuestos gestionados por la comunidad autónoma, como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el de Actos Jurídicos Documentados o los impuestos medioambientales, aunque podrá extenderse al conjunto de deudas tributarias y tasas autonómicas que puedan tener las empresas afectadas.

El director general de Aragón Exterior (Arex), Javier Camo, explicó que la medida forma parte de un paquete más amplio que el Ejecutivo autonómico lleva meses preparando y que ahora se ha intensificado ante el agravamiento del contexto internacional.

“Estamos trabajando en un paquete de medidas que estará disponible en las próximas semanas y que se estructura en siete objetivos estratégicos”, señaló. En total, el plan contempla 56 medidas destinadas a reforzar la resiliencia de las empresas aragonesas ante posibles cierres de mercados o alteraciones en las rutas comerciales.

Además de las decisiones fiscales autonómicas, el Gobierno de Aragón reclamará al Ejecutivo central la deflactación del IRPF y del IVA como mecanismo para aliviar los costes empresariales y preservar la competitividad.

Más de mil exportadoras bajo seguimiento

El Ejecutivo autonómico ha iniciado también un proceso de monitorización permanente del impacto que la crisis internacional puede tener en las empresas aragonesas. Según los datos manejados por Aragón Exterior, más de 600 empresas exportan actualmente a Estados Unidos y más de 500 a Oriente Medio.

En ambos mercados, alrededor de 200 compañías concentran más del 80% de las exportaciones, por lo que cualquier interrupción comercial puede tener efectos significativos sobre la economía regional. “Cierres de mercados o afecciones directas afectan a un buen número de empresas aragonesas. Tenemos que monitorizar lo que ocurre de forma inmediata y en tiempo real”, explicó Camo.

Los primeros efectos del conflicto ya empiezan a percibirse en algunos sectores. En el caso de Oriente Medio, los más sensibles son el transporte y el sector ganadero, mientras que en las relaciones comerciales con Estados Unidos el crecimiento reciente de las importaciones había estado impulsado por el componente industrial, especialmente el sector del plástico y el vidrio.

Aragón mantiene además un importante superávit comercial con Oriente Medio, con 268 millones de euros en exportaciones frente a unos 40 millones en importaciones, lo que sitúa en riesgo un saldo positivo cercano a 220 millones de euros si el conflicto termina alterando los flujos comerciales.

El director de Arex subrayó que, pese al clima de incertidumbre, el escenario energético todavía está lejos de los niveles alcanzados en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania. Como ejemplo, recordó que el gas llegó entonces a superar los 340 euros por megavatio hora, mientras que ahora ronda los 50, y que el barril de Brent se sitúa en torno a 90 dólares, lejos de los 130 dólares de aquel momento.

Una herramienta pionera para diversificar mercados

Más allá de las medidas inmediatas, el Gobierno aragonés prepara también una iniciativa de carácter estructural. La próxima semana se firmará el contrato para desarrollar una herramienta de inteligencia de mercados que permitirá anticipar riesgos y ayudar a las empresas a diversificar destinos comerciales.

La plataforma, basada en cinco módulos de análisis, integrará variables relacionadas con aranceles, rutas marítimas, restricciones comerciales o evolución de mercados internacionales.

“Permitirá ofrecer una respuesta rápida y eficiente a nuestras empresas a la hora de diversificar y comparar su posición con la competencia internacional”, explicó Camo. La herramienta comenzará a desarrollarse de inmediato y se prevé que esté operativa en un plazo aproximado de seis meses.