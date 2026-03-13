Las Cámaras de Comercio urgen la "rápida constitución" del Gobierno de Aragón
En su reunión en Huesca han advertido de que prolongar un Ejecutivo en funciones produce "incertidumbre" en la actividad empresarial
El pleno del Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio ha acordado este viernes reclamar la conformación del gobierno autonómico en el menor plazo de tiempo posible, tras advertir que prolongar un ejecutivo en funciones produce "incertidumbre" en la actividad empresarial.
Además, ante la escalada de los precios de los hidrocarburos debido a la guerra de Irán, las Cámaras han acordado apoyar la petición del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) al Ministerio de Transportes para aplicar una bonificación mínima de 25 céntimos por litro o kilogramo de combustible, además de otras ayudas directas para las empresas de transporte.
Por otra parte, las Cámaras de Comercio de Aragón consideran imprescindible acelerar la ejecución y aumentar la inversión en infraestructuras viarias y ferroviarias como elemento "clave" para mejorar la competitividad del tejido empresarial, favorecer el desarrollo económico y garantizar la vertebración territorial de la comunidad autónoma.
También han analizado la situación de los principales proyectos de infraestructuras pendientes en Aragón y han reiterado la necesidad de impulsar aquellas actuaciones estratégicas que llevan años siendo demandadas por el territorio.
En este sentido, las Cámaras consideran especialmente necesario reforzar el impulso a las infraestructuras de titularidad estatal, fundamentales para garantizar la conectividad de Aragón con el resto del país y con los principales ejes europeos de transporte.
Demandas y propuestas
En concreto, demandan acelerar las obras de la N-232 – A-68 (Autovía del Ebro); A-21 (Autovía Jaca - Pamplona): Variante Jaca Oeste-Jaca Norte, y tramo Fago-Puente la Reina de Jaca; A-23 (Autovía Mudéjar). Tramo Lanave, variante de Sabiñánigo, y tramo Jaca Este-Jaca Norte; y Línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Sagunto dentro del corredor Cantábrico-Mediterráneo
También urgen mayor rapidez en la ejecución de las obras de la A-14 (Autovía de la Ribagorza o Lérida – Sopeira); la A-40 (Autovía Cuenca - Teruel); A-24 (Autovía del Jiloca Calatayud – Daroca – Lechón); N-420 Variante Calanda; y Travesía Central en la N-260.
Renovables
Por otro lado, las Cámaras aragonesas, han ha expresado su preocupación ante la inquietud existente en diversos territorios ante la implantación de proyectos vinculados a la generación de energía, como plantas de biogás o parques eólicos.
Tras considerar que el estricto cumplimiento de la normativa vigente, especialmente la medioambiental, debe garantizar la viabilidad de estos proyectos, ha defendido la necesidad de "mantener un equilibrio entre el desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental y la convivencia social en el territorio".
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