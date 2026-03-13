El centro Océano Atlántico llega a la final del programa GIRA Jóvenes de Coca-Cola

La XIV edición del programa GIRA Jóvenes, promovido por Coca-Cola, ya tiene a sus ocho finalistas. Entre ellos, el centro Océano Atlántico de Zaragoza, con su proyecto Gira tu futuro, que se ha clasificado en la categoría Urbanos. La gala final de entrega de premios se celebrará el 24 de marzo en Madrid.

Este programa, que en su XIV edición ha contado con la participación de 600 jóvenes, tiene como objetivo principal fomentar la empleabilidad y el desarrollo profesional de los jóvenes, facilitando su inserción en el mundo laboral a través de una formación integral y transversal. Así, dentro del marco de su estrategia de sostenibilidad, Coca-Cola busca ser un agente de cambio positivo en la sociedad, promoviendo la inclusión y el desarrollo profesional de las nuevas generaciones. En sus trece ediciones, GIRA Jóvenes ha llegado a más de 9.000 participantes y ha generado 860 experiencias laborales remuneradas.

Acompañamiento digital

El proyecto finalista Gira tu futuro, presentado por los alumnos del centro Océano Atlántico, aborda la falta de referentes y espacios de ayuda para la toma de decisiones entre los jóvenes. Con el objetivo de dar respuesta a esta necesidad, los alumnos plantean la creación de un espacio digital de acompañamiento para estudiantes de formación profesional, centrado en el autoconocimiento, la orientación y el apoyo emocional.

Capacitación para el mundo laboral GIRA Jóvenes nació en el 2012 como un programa de capacitación y empleabilidad que promueve que jóvenes de 16 a 30 años se acerquen al mundo laboral y adquieran habilidades para el trabajo y para la vida. En las últimas ediciones, ha puesto especial foco en los jóvenes que residen en entornos rurales para que se conviertan en impulsores de su actividad socioeconómica y ayuden a retener su población. Además, el programa toma como una palanca de acción la Alianza Nacional por la FP impulsada desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y a la que recientemente se ha adherido CCEP.

Otros dos centros aragoneses se han quedado a las puertas de la final. El CPIFP San Lorenzo (Huesca) con su proyecto Pastelería Chocolat, que plantea unos talleres de formación inclusivos, creativos e itinerantes especializados en pastelería sostenible y saludable. Y el centro Salesianos Nuestra Señora del Pilar, que proponía Leaves for our life, una iniciativa para transformar las hojas caídas de los árboles en abono, contribuyendo a reducir residuos y a mejorar la calidad de los suelos.

Formación con expertos

Durante el programa, los participantes han recibido formación para fortalecer sus habilidades personales y prepararse para su futuro profesional a través de sesiones formativas y clases impartidas por expertos.

A lo largo de la experiencia se han centrado en adquirir competencias como el trabajo en equipo, la comunicación, el liderazgo o la gestión emocional, al tiempo que se acercaban a ámbitos clave del empleo del futuro como la digitalización, la sostenibilidad o el emprendimiento. Finalmente, han desarrollado proyectos con impacto social o medioambiental en su entorno, aplicando de forma práctica todo lo aprendido durante el programa.