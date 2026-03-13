Cuarte critica que el Gobierno de España pretenda hacer pisos públicos en una zona inundable: "Resulta espeluznante"

El Ayuntamiento de Cuarte de Huerva ha mostrado este viernes su rechazo a la posibilidad de construir vivienda pública en una parcela situada junto al río Huerva incluida en la estrategia del Gobierno central para impulsar este tipo de promociones, al tratarse de un terreno inundable integrado en el dominio público hidráulico.

La parcela, actualmente propiedad de Sareb, figura entre los suelos planteados dentro del plan estatal para promover vivienda asequible. Sin embargo, según el consistorio, se encuentra dentro del dominio público hidráulico del río, una circunstancia acreditada mediante informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro, lo que condiciona o impide cualquier actuación edificatoria.

A ello se suma el carácter inundable del terreno, que, como señala el consistorio en una nota de prensa, ha quedado patente en distintos episodios recientes de crecidas y aportaciones de agua procedentes de barrancos situados aguas arriba del municipio, cuando el agua ha llegado a ocupar rápidamente esta zona, que actúa como espacio natural de expansión del río.

Para la alcaldesa de Cuarte de Huerva, Elena Lacalle, “resulta espeluznante que se plantee construir vivienda social en un terreno inundable dentro del propio cauce del río Huerva, especialmente después de los episodios de inundaciones que hemos sufrido en los últimos dos años y medio y que tanto daño han causado a nuestros vecinos”.

El ayuntamiento impulsa actualmente el proyecto del parque fluvial del Huerva, una actuación destinada a recuperar el espacio del cauce, aumentar su capacidad hidráulica y reducir el riesgo de inundaciones en el casco urbano. Esta iniciativa cuenta con informes favorables de la Confederación Hidrográfica del Ebro y del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA). “Después de todo lo que ha sufrido Cuarte con las inundaciones, es incomprensible que se plantee construir viviendas precisamente en una zona que el propio río necesita para desbordarse de forma natural”, ha señalado la alcaldesa.

En este contexto, el consistorio considera que destinar esta parcela a vivienda pública carece de sentido desde el punto de vista técnico y de seguridad, al tratarse de un terreno necesario para el desarrollo del futuro parque inundable y para garantizar la protección del municipio frente a posibles avenidas. Las críticas del Ayuntamiento de Cuarte se suman a las realizadas esta semana por el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, quien también cuestionó la idoneidad de impulsar viviendas públicas impulsadas por la Sareb en suelos que no reúnen las condiciones para el desarrollo residencial.