El ere de Teka en Zaragoza se salda con solo seis despidos forzosos: "Han jugado con la salud de la plantilla"

El conflicto entre Teka Industrial y la plantilla de su fábrica de Zaragoza ha llegado a su fin dejando un regusto agridulce entre los trabajadores. El ere planteado por la dirección de la empresa, que fue absorbida por la china Midea en 2024, se ha reducido y finalmente se quedará en tan solo seis despidos forzosos, dos de ellos de empleados que están en una baja de larga duración -a los que se lo ha tenido que comunicar el propio comité de empresa, que afea ese gesto a la compañía- y otros cuarto de forma voluntaria.

Son 20 despidos menos que los planteados inicialmente por Teka (26 en la capital aragonesa y 99 en toda España), aunque luego el expediente ya se había reducido a 19 finiquitos, en una propuesta que fue rechazada ya en la planta zaragozana por la inmensa mayoría de la plantilla pero que salió adelante por el voto favorable del resto de fábricas y oficinas.

Ahora, según los sindicatos, la dirección ha alegado un "aumento de pedidos" para dejar la cifra final en seis, algo que contrasta con la justificación inicial del ere, basada en una bajada de la producción que el comité de empresa entendía como una deslocalización. "Han jugado con la salud de la plantilla", denuncian desde el comité sindical. Ese incremento "repentino" repercutirá en la recuperación del doble turno en la planta a finales de este mes y pasar de trabajar con 800 unidades (hornos) a rondar las 1.200.

Este desenlace llega tan solo un mes después de que los juzgados diesen la razón a los trabajadores en el largo conflicto que mantenían con la dirección de Teka por la aplicación de los contratos relevo. Dos circunstancias que guardan cierta relación, ya que, según los sindicatos, "casualmente todos los despidos eran para personal que estaba en edad de jubilación vía contrato relevo o iba a llegar a dicha edad para tal menester durante este año 2026 y en el 2027 y que obviamente se querían acoger a él".

Relaciones "rotas"

El proceso, tras varias semanas, ha provocado un importante deterioro entre ambas partes. Desde el comité incluso afirman que las relaciones están "rotas" con la empresa, a la que acusan de llevar a cabo "una gran farse con el único objetivo de debilitar a los compañeros que están inmersos en el juicio por los contratos relevo y forzar así la salida de estos por agotamiento, utilizando la vía barata y despreciable del ere".

Protesta de los empleados de Teka a las puertas de la fábrica en Zaragoza. / CCOO ARAGÓN

Los sindicatos van más allá y acusan a la dirección de Teka Industrial y midea España de "falta de humanidad y empatía", así como de prolongar una "continua mentira" hacia los trabajadores. Tanto es así que la empresa ha recurrido ante el TSJA la sentencia que daba la razón al comité por los contratos relevo, lo que según la parte social "alarga y aumenta aún más el daño a la plantilla con su injumana postura de negación a cumplir con lo pactado".

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"Seguiremos luchando hasta que se haga justicia y no pararemos de denunciar semejantes atropellos a los derechos de los trabajadores por parte de esta dirección autoritaria e insensible que tenemos. Ahora mismo estamos protestando y pitando por lo mencionado anteriormente en el tiempo del bocata y no se descartan medidas de presión mas duras sino hay cambios por parte de la empresa", concluye el comunicado sindical.