Los expertos pronostican un freno en las compraventas de vivienda en Aragón por la inflación y los costes

El director de la Cátedra de Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, Luis Fabra, ha afirmado este viernes que "un escenario de ligera reducción del número de compraventas -de vivienda- sería bastante probable para 2026" por la inflación y los costes y que es "mucho más difícil" que haya una reducción de precios. Actualmente se realizan 700.000 compraventas de vivienda en España al año, de forma que hay "niveles muy elevados" de actividad en el sector, con doce años consecutivos de aumento de los precios y un 2025 en el que se ha registrado el récord de operaciones en la comunidad desde la crisis.

"El mercado está bastante tensionado, ya no hay mucho colchón para crecimientos intensos", ha enfatizado Luis Fabra, añadiendo que "la capacidad productiva en el ámbito de la obra nueva está muy limitada, ha costado mucho subir de los 100.000 visados anuales de vivienda". En este contexto, "existe una falta de capacidad para atender la demanda existente, aunque la demanda siempre está ahí y ha empujado hacia ese crecimiento de la actividad".

Fabra ha explicado que cuando suben los precios de la vivienda hay dos alternativas, como son financiarse o moverse en el territorio para conseguir vivienda más barata y "ambas situaciones se están dando actualmente en el mercado". "Difícilmente vamos a tener un 2026 con el nivel de actividad que tuvimos en 2025", ha manifestado Fabra, indicando que las entidades financieras están encareciendo la financiación, aunque seguirá habiendo "un nivel de actividad importante" por el crecimiento poblacional.

"La normalidad" se sitúa en diez compraventas por cada 1.000 habitantes y en Aragón se realizan 13 por cada 1.000, de forma que "tener un 2026 con 11 o 12 compraventas por cada mil habitantes y año será un buen dato". Ha apuntado que en 2023 se compraron menos viviendas que el año anterior, pero después el mercado se recuperó.

"El precio llega tarde a la fiesta respecto a la actividad. Lo primero que cambia son las compraventas y, en torno a tres o cuatro trimestres después, cambian los precios". Ha pronosticado que en 2026 seguirán creciendo los precios, pero "con menos intensidad" que en 2025 y ha comentado que el precio de los tipos de interés, como la inflación, "drena" los recursos financieros.

Costes energéticos

Fabra ha alertado del impacto "a corto plazo" del aumento de los costes energéticos derivado de la guerra de Irán en la obra nueva de vivienda. Ha señalado que los actores económicos, como las gasolineras, anticipan el escenario de un enquistamiento y una prolongación del conflicto, lo que repercute en los precios del combustible. También ha dicho que el conflicto entre Ucrania y Rusia ha creado un problema en la cadena de suministro, lo que ha elevado los precios de los componentes, lo que en su momento llevó a intervenir a los bancos centrales de la UE.

"Subieron los tipos de interés intensamente en poco tiempo y eso derivó en una caída del número de compraventas porque el coste financiero se incrementó", ha explicado, recordando que tres de cada cuatro compraventas son financiadas con hipotecas. Ahora, si aumenta la inflación subirán los tipos de interés y habrá "menos incentivos o una mayor dificultad" para adquirir vivienda, ha continuado Luis Fabra.

Ha indicado que "gran parte de los costes de la materia prima que se utiliza en el proceso de construcción está afectado notablemente por los costes energéticos, por ejemplo todos los materiales cerámicos, la producción de cemento y ladrillo, tienen un alto componente de coste energético", de forma que "se agravará" más "el problema ya existente" de los costes de construcción, que están "en máximos históricos". Fabra ha llamado la atención sobre la repercusión de los nuevos centros de datos en la vivienda, ya que la generación de empleo generará más demanda inmobiliaria.

La deriva de 2026

Por su parte, el jefe de Desarrollo de Negocio Promotor de Ibercaja, Jorge Aguerri, ha declarado que "la deriva" de 2026 va a ser el incremento de precios, "a lo mejor un poquito menos que en años anteriores porque estamos llegando a máximos". Las hipotecas "están a precios relativamente razonables".

Factores como el aumento de la inflación por la guerra de Irán "impactan" en el mercado al "hacer más grande la brecha entre la vivienda que se necesita y la que se produce porque estamos en una burbuja en el sentido de que todo lo que se produce de obra nueva se vende a una demanda que es muy solvente porque se está produciendo muy poquito; las viviendas que se necesitan son de primer acceso".

El 68% de las compraventas se realizan con hipoteca, "al final tienes que recurrir a la financiación", ha resaltado Aguerri, quien ha observado que "se está alargando" el plazo de las hipotecas y el importe medio, sobre todo lo que el comprador destina de su sueldo a pagar la hipoteca.

Brecha generacional

La registradora de la propiedad de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), María Ángeles Ruiz, coordinadora de la primera mesa redonda ha manifestado que "hay una brecha generacional muy importante" en materia de vivienda que afecta a los jóvenes, un problema "muy difícil de solucionar".

"La vivienda está tocando precios altísimos, está subiendo", ha enfatizado la registradora, quien ha sido clara: "La vivienda no va a bajar", otra cosa es el impulso que las administraciones puedan dar a la vivienda de alquiler asequible para la gente joven. "La gente está acostumbrada a residir en las ciudades, es muy difícil que se promueva vivienda en los pueblos" a 50 kilómetros de Zaragoza, ha continuado la registradora de La Almunia.