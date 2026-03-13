El Gobierno de Aragón se persona como "perjudicado" en el caso Forestalia

Nuevo capítulo en el caso Forestalia. El Gobierno de Aragón ha dado un paso adelante y ha decidido personarse en la causa como "perjudicado". Así lo ha anunciado este viernes en una rueda de prensa extraordinaria la vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, que apunta tanto al Ejecutivo central como al anterior autonómico. La decisión llega en plena investigación y con el Inaga, organismo autonómico, en el ojo del huracán y más en entredicho que nunca.

Vaquero ha explicado que ya han solicitado al juzgado esa personación, también como acusación particular, tras conocer "hechos muy graves y muy preocupantes" a los que el Ejecutivo autonómico "da credibilidad" y que, insiste, afectan "al Miteco del Gobierno socialista de España y al anterior Gobierno socialista de Aragón". De hecho, la popular se ha detenido en la "presunta ramificación con otros graves casos como son el de Koldo, Ábalos o Cerdán".

En ese sentido, la vicepresidenta en funciones ha insistido en que van a revisar "todos y cada uno de los papeles" relacionados con expedientes de renovables en tramitación o ya tramitados con Forestalia y que pudiesen estar afectados por la trama, aunque ha asegurado que, por ahora, las empresas que tienen inversiones millonarias comprometidas con ellos (como puede ser el caso de la gigafactoría de Figueruelas), "no han trasladado preocupación" por si siguen o no adelante.

Vaquero también ha incidido en la necesidad de conformar una nueva comisión de investigación en las Cortes, reivindicando que Jorge Azcón "ya denunció en campaña" algunas tramitaciones de proyectos de renovables. Con respecto al Inaga, también ha defendido su gestión actual y ha coincidido en el análisis del último informe de la Cámara de Cuentas, que recuerda que el instituto ambiental abolió la necesidad de firmar conflictos de intereses de los funcionarios con las empresas evaluadas.

Del mismo modo, la dirigente popular ha llamado a respetar los tiempos de la Justicia y ha subrayado que el clúster del Maestrazgo, el proyecto eólico más importante de España y en el foco de la investigación policial y judicial, depende del ministerio. Asimismo, ha aseverado que, desde los últimos registros, no han mantenido "ningún contacto" con Forestalia sobre este asunto y no ha desvelado el futuro del centro de datos que la energética aragonesa tiene proyectado con 12.000 millones de inversión.