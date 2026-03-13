La Puebla de Híjar ya vibra con la Tamborada nacional 2026

Miles de personas vibran ya en las calles de La Puebla de Híjar, que acoge durante todo el fin de semana una nueva edición de la Tamborada nacional. Una más desde que se pusiera en marcba en 1983. En esta ocasión, son más de 30 los grupos de tambores los que se dan cita en esta localidad del Bajo Martín, en Teruel, corazón de la ruta del Tambor y el Bombo del Bajo Aragón que ya calienta motores para la próxima Semana Santa.

Llegados desde decenas de puntos del país, miles de personas llenan de colorido y sonido las calles del municipio, que multiplica exponencialmente su población durante todo el fin de semana. También notan el impulso de esta celebración en las localidades vecinas, ya que las limitaciones del alojamiento hacen que todo el Bajo Aragón sienta el calor de esta Tamborada Nacional.

Tamborileras de dos grupos tocan en las calles de La Puebla de Híjar. / PABLO IBÁÑEZ

Según explican desde la organización, durante al jornada de este viernes, los grupos de tamborileros ya se dejan ver por la localidad. A las 20 horas es el gran acto de la jornada, con una fiesta social en la que también se vuelca la hostelería del municipio para dar de beber y comer a todos los asistentes.

Este sábado a las 10 horas comienza el desfile de los grupos de los 30 pueblos, con sus toques. Por la tarde tendrá lugar uno de los momentos más esperados, la exaltación, y la a la medianoche, la emocionante rompida de la hora.

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La fiesta está declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde los años 80 y reúne a participantes de toda España, además de los nueve integrantes de la Ruta del Tambor y el Bombo del Bajo Aragón.